Spații verzi о купании детей и взрослых в озере в парке "Валя Морилор": Мы не рекомендуем.

На снимках, сделанных agora.md, нет указателей, запрещающих купание, но есть табличка с рекомендациями Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Аредставитель Ассоциации по управлению зелеными зонами (Spații verzi) Виктор Никитуш, заявил, что в настоящее время нет никакого акта, который бы говорил о качестве воды.

Никитуш также говорит, что нет документа, который бы разрешал или запрещал купание в водоемах Кишинева.

"Муниципальное предприятие «Ассоциация по управлению зелеными зонами» в настоящее время не рекомендует купаться в водоемах Кишинева", - отмечает Виктор Никитуш.

Коммуникатор муниципального предприятия «Ассоциация по управлению зелеными насаждениями»

По его словам, бактериологическая ситуация в водоемах Кишинева неизвестна.

Хотя в районе озера в парке "Валя Морилор" сохраняется специфический запах, люди решили купаться с детьми.

Напомним, что в конце мая власти объявили об установке шезлонгов и зонтиков, а также о дезинфекции песка на пляжах столицы, и о том, что летний сезон откроется в июне.