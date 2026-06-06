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agora.md logoagora
6 Июня 2026, 11:30
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Spații verzi о купании детей и взрослых в озере в парке "Валя Морилор": Мы не рекомендуем

В озере в парке Валя Морилор в минувшие дни купались и дети, и взрослые.

Spații verzi о купании детей и взрослых в озере в парке &#34;Валя Морилор&#34;: Мы не рекомендуем.
Spații verzi о купании детей и взрослых в озере в парке "Валя Морилор": Мы не рекомендуем.

На снимках, сделанных agora.md, нет указателей, запрещающих купание, но есть табличка с рекомендациями Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Аредставитель Ассоциации по управлению зелеными зонами (Spații verzi) Виктор Никитуш, заявил, что в настоящее время нет никакого акта, который бы говорил о качестве воды.

Никитуш также говорит, что нет документа, который бы разрешал или запрещал купание в водоемах Кишинева.

"Муниципальное предприятие «Ассоциация по управлению зелеными зонами» в настоящее время не рекомендует купаться в водоемах Кишинева", - отмечает Виктор Никитуш.

Коммуникатор муниципального предприятия «Ассоциация по управлению зелеными насаждениями»

По его словам, бактериологическая ситуация в водоемах Кишинева неизвестна.

Хотя в районе озера в парке "Валя Морилор" сохраняется специфический запах, люди решили купаться с детьми.

Напомним, что в конце мая власти объявили об установке шезлонгов и зонтиков, а также о дезинфекции песка на пляжах столицы, и о том, что летний сезон откроется в июне.

Spații verzi о купании детей и взрослых в озере в парке "Валя Морилор": Мы не рекомендуем

Источник
agora.md logoagora
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