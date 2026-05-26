Infotag
26 Мая 2026, 16:00
Советница премьера: Реформу нельзя откладывать, если мы хотим спасти сёла

Реформу публичной администрации нельзя откладывать, если мы хотим спасти наши села. Об этом заявила советница премьер-министра по вопросам публичной администрации Диана Кирияк.

Выступая во вторник в рамках круглого стола «На пути к широкому политическому и общественному консенсусу по реформе местного публичного управления», организованного фондом Friedrich Ebert, она отметила, что концепция реформы, представленная правительством, была разработана на фоне широких консультаций с гражданами в феврале текущего года. По ее словам, вывод после дискуссии - «никто не оспаривает необходимость реформы», пишет infotag.md

«Большая проблема состоит в том, что 87% примэрий страны управляют очень малыми населенными пунктами, с населением менее 3 тысяч. Сегодня только 53 примэрий из 892 управляют населенными пунктами с населением более 5 тысяч, еще 63 – с населением 3-5 тысяч», - напомнила она. 

Поэтому реформа ставит перед собой целью создать «сильные примэрии», с достаточными ресурсами для самостоятельного развития.

Это подразумевает развитие систем водоснабжения и канализации, качественные услуги для жителей. Кирияк подчеркнула, что реформа направлена на устранение ныне существующей неравномерности, когда у большинства населенных пунктов страны нет возможностей для развития.

Источник
