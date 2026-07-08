Совет по телевидению и радио выдал первые разрешения онлайн-видеоплатформам.

Совет по телевидению и радио впервые выдал разрешения онлайн-видеоплатформам молдавских телеканалов после введения обязательной регистрации сервисов, распространяющих аудиовизуальный медиаконтент.

Решение касается как официальных сайтов вещателей, так и их каналов на YouTube, передает rupor.md

Первые разрешения получили компании, управляющие онлайн-платформами телеканалов Gagauziya Radio Televizionu (GRT), Albasat, NTS, Agro TV Moldova, Busuioc TV и Popas TV. В Совете по телевидению и радио пояснили, что такие сервисы позволяют пользователям самостоятельно выбирать время просмотра передач, репортажей, фильмов и других видеоматериалов.

В процессе рассмотрения заявок регулятор решил отдельно оценивать официальные сайты поставщиков медиауслуг и их каналы на платформе YouTube. В ведомстве объяснили, что, несмотря на распространение видеоконтента в обоих случаях, условия их функционирования отличаются.

На собственных интернет-ресурсах вещатели полностью контролируют публикуемый контент. В то же время деятельность на YouTube регулируется не только владельцами каналов, но и правилами самой платформы.

Согласно Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, любое физическое или юридическое лицо, которое намерено запустить нелинейный аудиовизуальный медиасервис, обязано уведомить Совет по телевидению и радио не менее чем за семь рабочих дней до начала деятельности.