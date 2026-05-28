theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
28 Мая 2026, 21:27
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Совет по равенству: В Молдове выросло число жалоб на дискриминацию

Парламент заслушал Итоговый отчет о ситуации в области предупреждения и борьбы с дискриминацией за 2025 год.

Совет по равенству: В Молдове выросло число жалоб на дискриминацию.
Совет по равенству: В Молдове выросло число жалоб на дискриминацию.

Документ представил председатель Совета по равенству Ян Фельдман. Согласно озвученным данным, правозащитное ведомство фиксирует резкий рост обращений со стороны граждан, а главной проблемной зоной в стране остается сфера трудоустройства, передает rupor.md

За отчетный 2025 год Совет по равенству получил около 400 жалоб от граждан. Это указывает на серьезный рост напряженности в обществе или повышение доверия к институту: данный показатель сразу на 100 обращений превысил статистику 2024 года.

Из всего объема поступивших материалов в 2025 году ведомству удалось полностью разрешить 328 дел. Подавляющее большинство из них — 300 кейсов — были завершены официальным вынесением правовых решений. При этом в 24% от общего числа рассмотренных жалоб правозащитники официально констатировали и доказали факт дискриминации.

Анализ структуры жалоб показал, что наиболее уязвимой сферой в Молдове остается рынок труда. Распределение секторов, где граждане чаще всего сталкиваются с несправедливым отношением, выглядит следующим образом:

  • трудовые отношения (54%) — более половины всех нарушений;
  • доступ к общественным товарам и услугам (22%) — почти каждая пятая жалоба;
  • сфера образования (5%) — системные проблемы в учебных заведениях.

Говоря о главных критериях, по которым граждане подвергались ущемлению прав, Ян Фельдман выделил три ключевых признака. На первом месте находится пол или гендер заявителя — 29,5% случаев. Далее следуют возрастной ценз (12,5%) и наличие у человека ограниченных возможностей/инвалидности (10,23%). Доминирующей формой при этом остается прямая дискриминация, на которую пришлось 69% от всех установленных Советом фактов.

Правозащитники составили статистический портрет гражданина, обращающегося за помощью в ведомство. Среди заявителей преобладают мужчины — 58%, в то время как на долю женщин пришлось 42% обращений.

Также сохраняется глубокий дисбаланс между городом и селом: 79% заявителей являются жителями урбанизированных территорий, и лишь 21% представляют сельскую местность. Абсолютное большинство граждан предпочитает коммуницировать с ведомством современным способом — жалобы подавались в электронном виде и оформлялись на румынском языке.

Судебные победы, штрафы и санкции

«За прошлый год 300 дел были разрешены путем вынесения решения. Мы составили 11 протоколов о правонарушениях. Провели обучение для более чем 1 000 человек. Выдали 132 рекомендации к проектам нормативных актов и выиграли 93% дел в судах», — сообщил Ян Фельдман, подчеркнув высокую эффективность юридической службы Совета.

Административные санкции и протоколы распределились по следующим категориям:

  • юридические лица — 6 протоколов;
  • должностные лица — 4 протоколов;
  • физические лица — 1 протокол.

Пять судебных разбирательств напрямую касались грубых нарушений равенства на рабочем месте. В итоге судебные инстанции признали виновными три юридических лица, наложив на них денежные штрафы в диапазоне от 10 000 до 11 000 леев. Отмечается, что далеко не все фигуранты соглашались с вердиктами правозащитников — 49 решений Совета были оспорены в судебном порядке.

В итоговом документе Совета подчеркивается, что в Республике Молдова продолжает сохраняться целый комплекс системных и застарелых проблем. К наиболее острым из них относятся:

  • массовая публикация дискриминационных объявлений о найме (ограничения по возрасту, полу и т.д.);
  • необоснованные отказы работодателей в приеме на работу по критериям здоровья;
  • жестко ограниченный доступ лиц с инвалидностью к базовой городской инфраструктуре и услугам;
  • административные барьеры, мешающие уязвимым группам получать государственные услуги.

После детального разбора ключевых разделов отчета глава Совета по равенству провел сессию вопросов и ответов.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте