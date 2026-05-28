Совет по равенству: В Молдове выросло число жалоб на дискриминацию.

Документ представил председатель Совета по равенству Ян Фельдман. Согласно озвученным данным, правозащитное ведомство фиксирует резкий рост обращений со стороны граждан, а главной проблемной зоной в стране остается сфера трудоустройства, передает rupor.md

За отчетный 2025 год Совет по равенству получил около 400 жалоб от граждан. Это указывает на серьезный рост напряженности в обществе или повышение доверия к институту: данный показатель сразу на 100 обращений превысил статистику 2024 года.

Из всего объема поступивших материалов в 2025 году ведомству удалось полностью разрешить 328 дел. Подавляющее большинство из них — 300 кейсов — были завершены официальным вынесением правовых решений. При этом в 24% от общего числа рассмотренных жалоб правозащитники официально констатировали и доказали факт дискриминации.

Анализ структуры жалоб показал, что наиболее уязвимой сферой в Молдове остается рынок труда. Распределение секторов, где граждане чаще всего сталкиваются с несправедливым отношением, выглядит следующим образом:

трудовые отношения (54%) — более половины всех нарушений;

доступ к общественным товарам и услугам (22%) — почти каждая пятая жалоба;

сфера образования (5%) — системные проблемы в учебных заведениях.

Говоря о главных критериях, по которым граждане подвергались ущемлению прав, Ян Фельдман выделил три ключевых признака. На первом месте находится пол или гендер заявителя — 29,5% случаев. Далее следуют возрастной ценз (12,5%) и наличие у человека ограниченных возможностей/инвалидности (10,23%). Доминирующей формой при этом остается прямая дискриминация, на которую пришлось 69% от всех установленных Советом фактов.

Правозащитники составили статистический портрет гражданина, обращающегося за помощью в ведомство. Среди заявителей преобладают мужчины — 58%, в то время как на долю женщин пришлось 42% обращений.

Также сохраняется глубокий дисбаланс между городом и селом: 79% заявителей являются жителями урбанизированных территорий, и лишь 21% представляют сельскую местность. Абсолютное большинство граждан предпочитает коммуницировать с ведомством современным способом — жалобы подавались в электронном виде и оформлялись на румынском языке.

Судебные победы, штрафы и санкции

«За прошлый год 300 дел были разрешены путем вынесения решения. Мы составили 11 протоколов о правонарушениях. Провели обучение для более чем 1 000 человек. Выдали 132 рекомендации к проектам нормативных актов и выиграли 93% дел в судах», — сообщил Ян Фельдман, подчеркнув высокую эффективность юридической службы Совета.

Административные санкции и протоколы распределились по следующим категориям:

юридические лица — 6 протоколов;

должностные лица — 4 протоколов;

физические лица — 1 протокол.

Пять судебных разбирательств напрямую касались грубых нарушений равенства на рабочем месте. В итоге судебные инстанции признали виновными три юридических лица, наложив на них денежные штрафы в диапазоне от 10 000 до 11 000 леев. Отмечается, что далеко не все фигуранты соглашались с вердиктами правозащитников — 49 решений Совета были оспорены в судебном порядке.

В итоговом документе Совета подчеркивается, что в Республике Молдова продолжает сохраняться целый комплекс системных и застарелых проблем. К наиболее острым из них относятся:

массовая публикация дискриминационных объявлений о найме (ограничения по возрасту, полу и т.д.);

необоснованные отказы работодателей в приеме на работу по критериям здоровья;

жестко ограниченный доступ лиц с инвалидностью к базовой городской инфраструктуре и услугам;

административные барьеры, мешающие уязвимым группам получать государственные услуги.

После детального разбора ключевых разделов отчета глава Совета по равенству провел сессию вопросов и ответов.