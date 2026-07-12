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rupor.md logorupor
12 Июля 2026, 19:30
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Сотни ромов из разных регионов Молдовы съехались в Сороки на панихиду по Артуру Черарю

Панихида проходит накануне его похорон.

Сотни ромов из разных регионов Молдовы съехались в Сороки на панихиду по Артуру Черарю. коллаж: protv.md
Сотни ромов из разных регионов Молдовы съехались в Сороки на панихиду по Артуру Черарю. коллаж: protv.md

Прибывшие выражают соболезнования и поддержку скорбящей семье, передает rupor.md

По официальному заявлению профильной общественной ассоциации «Bare-Rom», похороны состоятся 18 июля в Сороках.

Семья исполнит последнюю волю барона: его похоронят в специально привезённом из Италии тёмно-синем костюме, а местом упокоения станет мавзолей из зелёного мрамора и гранита, который строят на кладбище рядом с могилами родных.

Артур Черарь, цыганский барон, скончался в Сороках 4 июля 2026, на 66-м году жизни от остановки сердца (инфаркт). С 1998-го года он был лидеров молдавских ромов и был известен своей общественной деятельностью.

Источник
rupor.md logorupor
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