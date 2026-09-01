Соседи убитых в Резине женщин: Они взяли кредит, а деньги оказались у подозреваемого.

Два тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в кукурузном поле в коммуне Перены Резинского района.

О страшном случае в полицию сообщили 19 сентября. После осмотра места происшествия криминалистами следователи задержали 51-летнего мужчину. Он фигурирует в другом уголовном деле, возбужденном по факту изнасилования одной из убитых женщин, сообщает jurnal.md

Погибшими оказались мать и дочь — 56 и 24 лет соответственно. Они жили вместе и состояли на учете у социального работника. Соседи говорят, что не видели их дома в течение двух-трех недель и потрясены произошедшим.

Последний визит социального работника к женщинам состоялся 14 сентября, однако дома их не было.

«Она жила со своей дочерью, у которой средняя степень инвалидности. Обе работают время от времени, состоят на учете с 31 мая 2025 года, на них открыто дело по бедности. Когда составлялись отчеты о посещении семьи, их часто не заставали дома», рассказа соцработник.

Некоторые соседи утверждают, что мать девушки могла взять 20 тысяч леев в одной из микрофинансовых компаний, а деньги, предположительно, оказались у мужчины, подозреваемого в убийстве.

Жена обвиняемого заявила нам, что не верит в его причастность к какому-либо конфликту, а также ничего не знает о деньгах, которые могли занять погибшие. Женщина убеждена, что ее муж не способен совершить убийство.

По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Виолины Морару, мужчина, подозреваемый в убийстве, фигурирует и в другом уголовном деле. Полиция Резины 7 июля начала уголовное преследование по факту изнасилования. Мужчина имеет статус подозреваемого, а дело находится в производстве Резинского офиса Оргеевской прокуратуры.

До сих пор прокуроры не просили предъявить ему обвинение и применить меру пресечения, поскольку не располагали достаточными доказательствами.