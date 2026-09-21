Солнечная станция за 2,75 млн леев год простаивает на крыше столичной больницы.

Солнечные панели на крыше больницы Министерства здравоохранения на улице Александра Пушкина, 51 в Кишиневе остаются неработающими спустя год после установки.

Они не производят электроэнергию, хотя на их установку потратили почти 2,75 млн леев, согласно данным портала achizitii.md.

Контракт со строительной компанией был подписан в мае 2025 года, а панели установили до сентября того же года. С тех пор солнечная электростанция ожидает запуска.

В учреждении объясняют задержку бюрократическими проблемами. В ответе для портала Realitatea больница сообщила, что изменения в законодательстве произошли в тот момент, когда готовилась необходимая документация.

«В процессе оформления технической документации изменения применимой нормативной базы обусловили необходимость проведения дополнительных проверок и подготовки дополнительных документов, что увеличило продолжительность этого этапа», — говорится в ответе учреждения.

Сейчас документы находятся в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ), где их рассматривают. После утверждения больнице предстоит согласовать подключение с оператором электросети, и только после этого станция сможет начать работу.

«В дальнейшем будут пройдены необходимые процедуры с оператором распределительной системы для ввода станции в эксплуатацию. Учреждение следит за завершением процедур в максимально короткие сроки с соблюдением технических требований и действующего законодательства», — сообщили в больнице.

Еще 13 августа 2026 года редакция Realitatea поговорила с директором больницы Родикой Скутельник. Тогда она заявила, что фотоэлектрические панели «находятся на этапе завершения процедуры, которую экономический агент завершает в НАРЭ». Позже редакция запросила у руководства больницы дополнительные подробности, однако ответ получила лишь спустя месяц.