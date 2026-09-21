theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
21 Сентября 2026, 18:13
1 116
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Солнечная станция за 2,75 млн леев год простаивает на крыше столичной больницы

Солнечные панели на крыше больницы Министерства здравоохранения на улице Александра Пушкина, 51 в Кишиневе остаются неработающими спустя год после установки.

Солнечная станция за 2,75 млн леев год простаивает на крыше столичной больницы.
Солнечная станция за 2,75 млн леев год простаивает на крыше столичной больницы.

Они не производят электроэнергию, хотя на их установку потратили почти 2,75 млн леев, согласно данным портала achizitii.md.

Контракт со строительной компанией был подписан в мае 2025 года, а панели установили до сентября того же года. С тех пор солнечная электростанция ожидает запуска.

В учреждении объясняют задержку бюрократическими проблемами. В ответе для портала Realitatea больница сообщила, что изменения в законодательстве произошли в тот момент, когда готовилась необходимая документация.

«В процессе оформления технической документации изменения применимой нормативной базы обусловили необходимость проведения дополнительных проверок и подготовки дополнительных документов, что увеличило продолжительность этого этапа», — говорится в ответе учреждения.

Сейчас документы находятся в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ), где их рассматривают. После утверждения больнице предстоит согласовать подключение с оператором электросети, и только после этого станция сможет начать работу.

«В дальнейшем будут пройдены необходимые процедуры с оператором распределительной системы для ввода станции в эксплуатацию. Учреждение следит за завершением процедур в максимально короткие сроки с соблюдением технических требований и действующего законодательства», — сообщили в больнице.

Еще 13 августа 2026 года редакция Realitatea поговорила с директором больницы Родикой Скутельник. Тогда она заявила, что фотоэлектрические панели «находятся на этапе завершения процедуры, которую экономический агент завершает в НАРЭ». Позже редакция запросила у руководства больницы дополнительные подробности, однако ответ получила лишь спустя месяц.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте