Солнечная энергия покрывает 60% потребления возобновляемой энергии в Молдове.

Солнечная энергия стала основным источником возобновляемой энергии, используемой в конечном потреблении в Молдове, с долей 60% от общего объёма потреблённой возобновляемой энергии.

Данные были представлены на публичных слушаниях на парламентской платформе генеральным директором НАРЭ Алексеем Тараном, который отметил, что сектор возобновляемой энергетики значительно вырос за последние четыре года, передаёт ipn.md

Алексей Таран уточнил, что развитию солнечной энергетики способствуют более доступные цены на оборудование и более простая и быстрая установка фотоэлектрических панелей по сравнению с ветряными установками. Эти преимущества способствовали росту интереса к инвестициям в этот сектор.

По словам директора НАРЭ, в 2024 году для просюмеров был введён механизм нетто-фактурирования, который позволяет использовать энергию, произведённую из возобновляемых источников, в собственном доме или бизнесе и заменил систему нетто-учёта. В конце прошлого года около 5 тысяч потребителей всё ещё пользовались системой нетто-учёта, а около 3 500 перешли на новый механизм.

По данным Национального центра возобновляемой энергетики, в 2025 году 24,5% валового конечного потребления электроэнергии в Республике Молдова было обеспечено из возобновляемых источников.