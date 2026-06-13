СМИ обяжут раскрывать своих владельцев и возможные конфликты интересов.

Парламент принял в первом чтении новый Закон о массмедиа, который вводит повышенные обязательства по обеспечению прозрачности для медийных учреждений и устанавливает правила, направленные на защиту редакционной независимости и информационного плюрализма, передает IPN, пишет rupor.md

В то же время закон регулирует ситуации конфликта интересов, которые могут повлиять на беспристрастность журналистского контента. Нормативный акт также включает положения, касающиеся защиты журналистов, редакционной независимости, борьбы с дезинформацией и развития медиаобразования.

Проект вызвал бурные дебаты на пленарном заседании. Депутат от Партии социалистов Адела Рэйляну заявила, что инициатива содержит важные положения о медийном плюрализме, редакционной независимости и правах журналистов, однако раскритиковала некоторые формулировки и механизмы применения. «Закон о прессе должен предоставлять гарантии свободы журналистики, а не создавать предпосылки для расширения административного контроля над ней», — отметила депутат.

В свою очередь, депутат от политической партии «Наша Партия» Николае Маргаринт заявил, что парламентское большинство прикрывается европейскими стандартами, чтобы создать различные рычаги для удержания прессы под контролем.

Представители парламентского большинства отвергли критику оппозиции. Депутат от ПДС Марчела Адам заявила, что Республика Молдова за последние годы усвоила, насколько важно существование независимой прессы и насколько опасным может стать манипулирование информационным пространством.

«Я призываю вас голосовать не просто за текст закона, а за общество, в котором истина имеет ценность», — заявила она.

Авторы инициативы утверждают, что новые правила будут способствовать повышению прозрачности в секторе массмедиа и консолидации информационной среды, более безопасной и устойчивой к политическим или экономическим влияниям. Законодательная инициатива была принята голосами 53 депутатов парламентского большинства.