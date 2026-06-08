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noi.md logonoi
8 Июня 2026, 21:57
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Служба 112 предупреждает о росте числа происшествий с участием детей

Ведомство уточняет, что за последнее время участились случаи, потребовавшие вмешательства специализированных экстренных служб, причем многие из них произошли из-за нескольких мгновений невнимательности.

Служба 112 предупреждает о росте числа происшествий с участием детей.
Служба 112 предупреждает о росте числа происшествий с участием детей.

В связи с этим представители Службы 112 обращают внимание на то, что несовершеннолетние, особенно младшего возраста, могут мгновенно оказаться в опасной ситуации как дома, так и в общественных местах. Риски значительно возрастают вблизи окон, балконов, дорог, водоемов, а также в местах массового скопления людей, передает noi.md

Для снижения количества несчастных случаев власти рекомендуют обеспечивать постоянный присмотр за детьми, обезопасить места, которые могут представлять угрозу, и ограничить доступ к зонам повышенного риска. Кроме того, взрослым настоятельно рекомендуется обсуждать с детьми правила безопасности в доступной для их возраста форме. 

Служба 112 подчеркивает, что многих происшествий можно избежать благодаря внимательности и простым защитным мерам. Ведомство напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека, необходимо незамедлительно набрать единый номер экстренных служб 112.

Источник
noi.md logonoi
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