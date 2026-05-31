Скончался актер, ведущий и сценарист Александр Кожухарь.

"Многие знали его как человека, который дарил людям улыбки, радость и хорошее настроение. После длительной борьбы за жизнь он ушёл, оставив после себя светлую память в сердцах друзей, коллег и зрителей", - пишут его друзья.

Актер, клоун, шоумен, сценарист, публицист, литератор, ведущий концертов и телепрограмм Александр Кожухарь родился в Кишиневе 31 декабря 1961 года. Он закончил Казанское театральное училище. Александр был артистом цирка, автором и ведущим многих телепередач на канале NIT. С 2003 по 2007 Кожухарь выступал в роли актера и сценариста новогодних музыкальных кинокомедий, таких как "Невероятные приключения мистера Смита в Молдове", "Все будет хорошо", "Кабаре "Под Новый год".

По информации друзей, артист умер после длительного лечения и пребывания в реанимации.