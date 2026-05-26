«Сила фермеров» проведёт предупредительный протест у здания правительства.

«Данная акция является ответной реакцией на отсутствие достаточных действий со стороны властей по выполнению требований аграриев, изложенных в обращении к руководству страны от 27 апреля 2026 года», - говорится в сообщении ассоциации, цитирует rupor.md

Организация требует исключительно внедрения в сельском хозяйстве Молдовы европейских стандартов. Стопроцентный возврат акцизов сельхозпроизводителям, сниженная ставка НДС для агропродовольственного сектора, прямые выплаты за каждый гектар, а также компенсация удорожания удобрений. Все это, как отмечают в ассоциации, является действующей практикой в Европейском союзе.

Фермеры призывают принять участи в мероприятии представителей Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерства финансов, а также всех депутатов парламентских комиссий по сельскому хозяйству и пищевой промышленности и по экономике, бюджету и финансам, вне зависимости от их политической принадлежности.

В организации подчеркивают, что протест не имеет политической подоплеки. Всех участников призовут высказываться исключительно по аграрным проблемам, в том числе и с жесткой критикой в адрес властей, а приоритет при выступлении будет предоставлен фермерам.