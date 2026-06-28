Шерпены стали новым фронтом мусорной войны.

Министерство окружающей среды говорит о будущем центре управления отходами в Шерпенах, однако официальные документы показывают, что место размещения еще не утверждено, а оценка воздействия на окружающую среду не завершена.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер утверждает, что в Шерпенах должен быть построен региональный центр управления отходами, однако отмечает, что окончательное решение о месте размещения примут только после подготовки технико-экономического обоснования. В то же время официальные документы, ранее полученные Realitatea, показывают, что ответственные учреждения еще не завершили экологические оценки, а один из ключевых органов даже не получил техническую документацию для рассмотрения, передает rupor.md

«В Шерпенах должен быть построен центр управления твердыми отходами. Речь идет о современном проекте, который даст решение для Республики Молдова, а именно для четвертого региона. Мы готовим технико-экономическое обоснование, после чего узнаем, подходит ли участок. Мы говорим не о свалке в классическом смысле, а о центре управления отходами, который не создает последствий для окружающей среды», — заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

Заявление прозвучало на фоне несогласия местных властей Новоаненского района и вопросов о влиянии проекта на окружающую среду, особенно на водные ресурсы в этой зоне.

Исследование еще не готово

В официальном ответе, ранее направленном для Realitatea, министерство окружающей среды уточняет, что проект «Твердые отходы в Республике Молдова» реализуется поэтапно. Для Региона управления отходами №4, в который входят и Шерпены, технико-экономическое обоснование все еще находится в разработке.

Кроме того, процедура оценки воздействия на окружающую среду только начата. Это означает, что пока нет экологического согласования и выводов о влиянии проекта на окружающую среду.

Министерство также уточняет, что возможные риски загрязнения подземных и поверхностных вод, наличие источников или близость к другим чувствительным зонам должны быть проанализированы в рамках технической документации и процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Ведомство подчеркивает, что эти выводы нельзя предвосхищать до завершения всех исследований.

«Apele Moldovei»: Мы не получили технико-экономическое обоснование

Еще одна информация поступила от Национальной администрации «Apele Moldovei». В официальном ответе учреждение заявило, что не получало технико-экономическое обоснование по строительству центра управления отходами в Шерпенах и, соответственно, не могло высказать свою позицию по месту размещения объекта.

В то же время местные жители обеспокоены тем, что существует риск загрязнения подземных вод и гидрографического бассейна в этой зоне.

Районный совет говорит «нет»

Тем временем Новоаненский районный совет официально выразил несогласие с размещением регионального центра управления отходами на территории района.

В принятом решении советники указывают, что район уже испытывает значительную экологическую нагрузку из-за полигона в Цынцаренах. Они предупреждают, что новая инфраструктура для отходов может усилить воздействие на почву, воздух и воды, в том числе на бассейн реки Бык и, следовательно, реки Днестр.

Местные власти также ссылаются на прецедент с захоронением около 60 тысяч свиней, зараженных африканской чумой свиней, на территории района. Местная администрация заявляет, что население уже понесло достаточно экологических рисков. В связи с этим совет просит правительство исключить Новоаненский район из списка предлагаемых площадок и определить другое место после широких публичных консультаций.

Решение еще не принято

Из запросов информации, направленных медиагруппой Realitatea, и решений местных властей следует, что сейчас проект находится на предварительном этапе. Хотя министр окружающей среды заявляет, что в Шерпенах должен быть построен региональный центр управления отходами, технико-экономическое обоснование и оценка воздействия на окружающую среду не завершены. Власти утверждают, что именно эти документы должны показать, подходит ли участок и при каких условиях проект может быть реализован.

До тех пор спор между правительством и местными властями Новоаненского района остается открытым, а размещение центра продолжает вызывать споры в местном сообществе.