Шеф-кондитер из Молдовы выиграла кулинарный конкурс в Румынии.

Марине 29 лет, она шеф-кондитер, окончила престижную Академию Дюкасса, работала в ресторанах, отмеченных звездами Michelin, а в настоящее время развивает собственный проект под названием La Dame de Luca, где создает десерты класса High End. За 10 лет карьеры она готовила десерты для таких известных личностей, как Натали Портман и Месси, пишет locals.md со ссылкой на diez.md

«Я была первой молдаванкой и первой женщиной, окончившей Академию Дюкасса. Я никогда не хотела быть большой рыбой в аквариуме с маленькими рыбками. Я предпочитала океаны. Моя цель — создать сильный международный бренд и добиться того, чтобы мои кондитерские появились в нескольких странах мира, а имя La Dame de Luca звучало так же громко, как имя Седрика Гроле», — сказала Марина Лука.

Девушка начала готовить с 14 лет, когда создала свой первый бизнес под названием Where is the food, где публиковала рецепты на своем сайте и участвовала в различных публичных мероприятиях в городе.