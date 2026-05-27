theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
locals
27 Мая 2026, 19:00
50
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Шеф-кондитер из Молдовы выиграла кулинарный конкурс в Румынии

Марина Лука, известный кондитер из Молдовы, выиграла 17-й сезон румынского кулинарного шоу Chefi la cuțite, забрав главный приз — 30 000 евро.

Шеф-кондитер из Молдовы выиграла кулинарный конкурс в Румынии.
Шеф-кондитер из Молдовы выиграла кулинарный конкурс в Румынии.

Марине 29 лет, она шеф-кондитер, окончила престижную Академию Дюкасса, работала в ресторанах, отмеченных звездами Michelin, а в настоящее время развивает собственный проект под названием La Dame de Luca, где создает десерты класса High End. За 10 лет карьеры она готовила десерты для таких известных личностей, как Натали Портман и Месси, пишет locals.md со ссылкой на diez.md

«Я была первой молдаванкой и первой женщиной, окончившей Академию Дюкасса. Я никогда не хотела быть большой рыбой в аквариуме с маленькими рыбками. Я предпочитала океаны. Моя цель — создать сильный международный бренд и добиться того, чтобы мои кондитерские появились в нескольких странах мира, а имя La Dame de Luca звучало так же громко, как имя Седрика Гроле», —  сказала Марина Лука.

Девушка начала готовить с 14 лет, когда создала свой первый бизнес под названием Where is the food, где публиковала рецепты на своем сайте и участвовала в различных публичных мероприятиях в городе.

Шеф-кондитер из Молдовы выиграла кулинарный конкурс в Румынии

Шеф-кондитер из Молдовы выиграла кулинарный конкурс в Румынии

Шеф-кондитер из Молдовы выиграла кулинарный конкурс в Румынии

Источник
locals
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте