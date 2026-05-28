Сергей Лазаренку призвал защищать Днестр каждый день
Депутат PAS Сергей Лазаренку в начале сегодняшнего заседания парламента выступил с посланием по случаю Дня Днестра, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая.
Он подчеркнул важность реки для Республики Молдова и необходимость её защиты, передает rupor.md
«Каждый год в последнее воскресенье мая мы отмечаем День Днестра — день, когда с благодарностью обращаемся к самой важной реке нашей страны. Днестр — это не просто источник воды. Это часть нашей истории, молчаливый свидетель нашей идентичности и живое наследие, оставленное предками», — заявил парламентарий.
Он отметил, что в этом году День Днестра проходит на фоне обеспокоенности экологической безопасностью и управлением водными ресурсами.
«В марте наша страна пережила беспрецедентный экологический кризис. Атака на гидроэнергетическую инфраструктуру Украины показала нам, насколько хрупким является природный баланс и насколько важна водная безопасность для Республики Молдова», — заявил Сергей Лазаренку.
Депутат поблагодарил государственные учреждения и специалистов, участвовавших в управлении кризисными ситуациями, подчеркнув их усилия по защите водных ресурсов.
«Благодарю все государственные учреждения, специалистов и сотрудников. Вы действовали ответственно и самоотверженно, чтобы защитить водный ресурс, от которого зависят более миллиона человек», — отметил он.
В завершение Сергей Лазаренку подчеркнул, что защита Днестра — это постоянная ответственность каждого.
«Днестр — источник жизни для Молдовы. Его защита — ответственность каждого из нас через уважение к природе, воде и будущему страны. Давайте защищать его не только сегодня, но каждый день», — заключил депутат.