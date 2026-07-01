Семья погибшего в аэропорту пограничника: За три года мы не получили ответов.

Исполняется три года со дня вооруженного нападения в Международном аэропорту Кишинева — трагедии, оставившей глубокий след в обществе и семьях погибших.

По этому случаю сестра погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника Пограничной полиции Сергея Мунтяна, который был убит вместе с сотрудником службы безопасности Игорем Чофу, опубликовала эмоциональное обращение, подчеркнув, что время не смогло унять боль и не принесло ответов, которых ожидала семья, передает noi.md

Обращение семьи вновь поднимает вопрос о том, как власти обеспечивали безопасность на государственной границе в тот роковой день.

Сестра полицейского Марианна Гратилов-Мунтяну опубликовала в социальных сетях открытое письмо, наполненное болью, но также содержащее сдержанный упрек в адрес тех, кто должен был предотвратить трагедию. Она задается вопросом, была ли гибель ее брата неизбежной или стала следствием институциональных упущений.

«Прошло три года, но вопросы остались прежними. Возможно, я никогда не узнаю всех ответов. Но в одном я убеждена так же твердо, как и в первый день: если бы каждый выполнял свою работу с той же ответственностью, самоотдачей и честью, с какими ее выполнял Сергей, возможно, этой трагедии удалось бы избежать», — написала сестра погибшего сотрудника.

Она добавила, что Сергей до конца исполнил свой долг, заплатив за это собственной жизнью, и подчеркнула, что память о нем будет жить благодаря уважению и признательности общества. Трагедия произошла 30 июня 2023 года.

Тогда иностранному гражданину, которому молдавские власти отказали во въезде на территорию Республики Молдова по соображениям безопасности, удалось завладеть табельным оружием сотрудника Пограничной полиции в момент, когда его сопровождали в стерильную зону перед выдворением из страны.

Нападавший открыл огонь в здании аэропорта, на месте застрелив сотрудника Пограничной полиции Сергея Мунтяна и сотрудника службы безопасности Игоря Чофу, который попытался вмешаться и нейтрализовать угрозу. Позже нападавший был ранен во время штурма спецподразделений и скончался в больнице.

Этот инцидент привел к масштабным внутренним расследованиям и отставкам в силовых структурах, однако его последствия до сих пор остаются предметом общественных дискуссий о национальной безопасности.