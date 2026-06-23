Село Нижние Климоуцы осталось без аптеки: жители ездят за лекарствами за 25 км.

В селе Нижние Климоуцы Шолданештского района закрылась единственная аптека. Теперь местным жителям, чтобы купить даже самые обычные лекарства, приходится ездить за 25 километров в районный центр или соседние сёла.

До недавнего времени при местном медицинском пункте работал небольшой аптечный склад, где хранились препараты первой необходимости. Однако проверка выявила, что помещение не соответствует санитарным требованиям: отсутствуют приёмная, склад, кабинет для персонала и санузел. Импровизированную аптеку закрыли. Ситуацию усугубило и временное закрытие аптеки в соседнем селе Вадул-Рашков, пишет moldova1.md

«Расстояние до районного центра — 25 километров, билет стоит 35 леев в одну сторону. Туда и обратно — уже 70 леев. А наши пациенты — в основном пожилые люди. Им приходится ехать за 25 километров, чтобы купить одну таблетку от температуры или головной боли», — рассказала медсестра Клаудия Паскарь.

Одна из жительниц села, Валентина Попушой, страдает от повышенного давления. Отсутствие аптеки, по её словам, серьёзно осложнило жизнь.

«Раньше было очень удобно — у медсестры была аптека, она помогала даже после обеда, а иногда приходила и домой, если была необходимость. Теперь закрыли — и каждый раз приходится ехать в райцентр за лекарствами», — жалуется женщина.

В похожей ситуации — многие пожилые сельчане, вынужденные ежедневно принимать препараты от хронических заболеваний. Для них каждый поход за лекарствами — это дополнительные расходы, утомительные поездки и постоянный стресс в поисках того, кто сможет помочь с покупкой.

«Если нам что-то нужно — взять негде. Приходится ехать в Шолданешты. А я на двух костылях — как я поеду? А если у ребёнка температура или диарея — где нам взять лекарства?» — возмущается ещё одна местная жительница.

«Мы ездим в район за льготными лекарствами, и это очень тяжело. Платим соседям, кто может помочь — отвезти и привезти», — добавляют сельчане.

Примар села Серджиу Мельник подтвердил наличие проблемы и заявил, что местные власти готовы предоставить помещение любому экономическому агенту, готовому открыть аптеку в населённом пункте.

«Мы можем предложить заинтересованным лицам необходимое помещение для открытия аптеки», — сказал примар.