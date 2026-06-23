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moldova1.md logomoldova1
23 Июня 2026, 12:01
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Село Нижние Климоуцы осталось без аптеки: жители ездят за лекарствами за 25 км

В селе Нижние Климоуцы Шолданештского района закрылась единственная аптека. Теперь местным жителям, чтобы купить даже самые обычные лекарства, приходится ездить за 25 километров в районный центр или соседние сёла.

Село Нижние Климоуцы осталось без аптеки: жители ездят за лекарствами за 25 км.
Село Нижние Климоуцы осталось без аптеки: жители ездят за лекарствами за 25 км.

До недавнего времени при местном медицинском пункте работал небольшой аптечный склад, где хранились препараты первой необходимости. Однако проверка выявила, что помещение не соответствует санитарным требованиям: отсутствуют приёмная, склад, кабинет для персонала и санузел. Импровизированную аптеку закрыли. Ситуацию усугубило и временное закрытие аптеки в соседнем селе Вадул-Рашков, пишет moldova1.md

«Расстояние до районного центра — 25 километров, билет стоит 35 леев в одну сторону. Туда и обратно — уже 70 леев. А наши пациенты — в основном пожилые люди. Им приходится ехать за 25 километров, чтобы купить одну таблетку от температуры или головной боли», — рассказала медсестра Клаудия Паскарь.

Одна из жительниц села, Валентина Попушой, страдает от повышенного давления. Отсутствие аптеки, по её словам, серьёзно осложнило жизнь.

«Раньше было очень удобно — у медсестры была аптека, она помогала даже после обеда, а иногда приходила и домой, если была необходимость. Теперь закрыли — и каждый раз приходится ехать в райцентр за лекарствами», — жалуется женщина.

В похожей ситуации — многие пожилые сельчане, вынужденные ежедневно принимать препараты от хронических заболеваний. Для них каждый поход за лекарствами — это дополнительные расходы, утомительные поездки и постоянный стресс в поисках того, кто сможет помочь с покупкой.

«Если нам что-то нужно — взять негде. Приходится ехать в Шолданешты. А я на двух костылях — как я поеду? А если у ребёнка температура или диарея — где нам взять лекарства?» — возмущается ещё одна местная жительница.

«Мы ездим в район за льготными лекарствами, и это очень тяжело. Платим соседям, кто может помочь — отвезти и привезти», — добавляют сельчане.

Примар села Серджиу Мельник подтвердил наличие проблемы и заявил, что местные власти готовы предоставить помещение любому экономическому агенту, готовому открыть аптеку в населённом пункте.

«Мы можем предложить заинтересованным лицам необходимое помещение для открытия аптеки», — сказал примар.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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