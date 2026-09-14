С сегодняшнего дня в аэропорту Кишинёва вводятся особые меры контроля доступа.

Пограничная полиция напоминает, что в период с 14 по 17 сентября в Кишиневском международном аэропорту им. Евгения Доги действуют особые меры в связи с увеличением пассажиропотока, вызванным отъездом хасидских паломников.

Меры реализуются совместно Главным управлением Пограничной полиции, Международным аэропортом им. Евгения Доги, Таможенной службой, Генеральным инспекторатом полиции, Генеральным инспекторатом карабинеров, Национальным инспекторатом общественной безопасности и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов для организованного управления потоками и поддержания безопасности и порядка на территории аэропорта, пишет noi.md

Доступ в терминал разрешен только пассажирам, сотрудникам аэропорта и членам экипажа воздушного судна. Пассажиры могут войти в терминал не ранее чем за три часа до запланированного времени вылета, на основании проездного документа и подтверждения рейса.

Доступ сопровождающим лицам ограничен. Автобусам разрешается передвигаться и парковаться только в специально отведенных местах, по указанию властей и ответственного персонала.

«Мы рекомендуем пассажирам заранее проверять статус рейса, иметь при себе необходимые документы для контроля и следовать указаниям представителей соответствующих органов и служб. Эти меры носят временный характер и применяются для безопасного управления возросшим пассажиропотоком и организованного проведения процедур на территории аэропорта», — пишет Пограничная полиция.