theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
14 Сентября 2026, 11:38
19 631
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

С сегодняшнего дня в аэропорту Кишинёва вводятся особые меры контроля доступа

Пограничная полиция напоминает, что в период с 14 по 17 сентября в Кишиневском международном аэропорту им. Евгения Доги действуют особые меры в связи с увеличением пассажиропотока, вызванным отъездом хасидских паломников.

С сегодняшнего дня в аэропорту Кишинёва вводятся особые меры контроля доступа.
С сегодняшнего дня в аэропорту Кишинёва вводятся особые меры контроля доступа.

Меры реализуются совместно Главным управлением Пограничной полиции, Международным аэропортом им. Евгения Доги, Таможенной службой, Генеральным инспекторатом полиции, Генеральным инспекторатом карабинеров, Национальным инспекторатом общественной безопасности и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов для организованного управления потоками и поддержания безопасности и порядка на территории аэропорта, пишет noi.md

Доступ в терминал разрешен только пассажирам, сотрудникам аэропорта и членам экипажа воздушного судна. Пассажиры могут войти в терминал не ранее чем за три часа до запланированного времени вылета, на основании проездного документа и подтверждения рейса.

Доступ сопровождающим лицам ограничен. Автобусам разрешается передвигаться и парковаться только в специально отведенных местах, по указанию властей и ответственного персонала.

«Мы рекомендуем пассажирам заранее проверять статус рейса, иметь при себе необходимые документы для контроля и следовать указаниям представителей соответствующих органов и служб. Эти меры носят временный характер и применяются для безопасного управления возросшим пассажиропотоком и организованного проведения процедур на территории аэропорта», — пишет Пограничная полиция.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте