С ноября в Молдове вводится полный запрет на использование газовых баллонов в многоэтажках и общежитиях

В Молдове полностью запретят использование сжиженного газа в баллонах в многоквартирных домах и общежитиях.

Нововведение вступает в силу после завершения шестимесячного переходного периода и направлено на предотвращение техногенных катастроф. На индивидуальные частные дома данный запрет не распространяется, пишет rupor.md

По словам госсекретаря министерства инфраструктуры и регионального развития Вячеслава Шипитки, эта мера призвана защитить жизни граждан после череды трагических взрывов в стране, включая Кишинев. Чиновник подчеркнул, что стандартная вентиляция в многоэтажках не способна оперативно вывести тяжелый сжиженный газ при утечке, что создает критическую угрозу безопасности.

В качестве альтернативы власти призывают жильцов переходить на электроплиты или подключаться к централизованным сетям снабжения. В некоторых районах (например, в Кантемирском и Леовском) мэрии уже работают над проектами централизованной подачи газа.

Несмотря на то, что в Кодексе о правонарушениях пока нет отдельного штрафа за баллоны, нарушителей уже сейчас могут привлечь к ответственности по статьям о нарушении правил пожарной безопасности. В преддверии отопительного сезона ведомство призывает граждан не рисковать и оперативно заменить опасное оборудование.