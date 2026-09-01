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rupor.md logorupor
20 Сентября 2026, 09:00
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С ноября в Молдове вводится полный запрет на использование газовых баллонов в многоэтажках и общежитиях

В Молдове полностью запретят использование сжиженного газа в баллонах в многоквартирных домах и общежитиях.

С ноября в Молдове вводится полный запрет на использование газовых баллонов в многоэтажках и общежитиях
С ноября в Молдове вводится полный запрет на использование газовых баллонов в многоэтажках и общежитиях

Нововведение вступает в силу после завершения шестимесячного переходного периода и направлено на предотвращение техногенных катастроф. На индивидуальные частные дома данный запрет не распространяется, пишет rupor.md

По словам госсекретаря министерства инфраструктуры и регионального развития Вячеслава Шипитки, эта мера призвана защитить жизни граждан после череды трагических взрывов в стране, включая Кишинев. Чиновник подчеркнул, что стандартная вентиляция в многоэтажках не способна оперативно вывести тяжелый сжиженный газ при утечке, что создает критическую угрозу безопасности.

В качестве альтернативы власти призывают жильцов переходить на электроплиты или подключаться к централизованным сетям снабжения. В некоторых районах (например, в Кантемирском и Леовском) мэрии уже работают над проектами централизованной подачи газа.

Несмотря на то, что в Кодексе о правонарушениях пока нет отдельного штрафа за баллоны, нарушителей уже сейчас могут привлечь к ответственности по статьям о нарушении правил пожарной безопасности. В преддверии отопительного сезона ведомство призывает граждан не рисковать и оперативно заменить опасное оборудование.

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Источник
rupor.md logorupor
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