С 1 июня учёт труда подёнщиков переходит в электронную форму.

Таким образом, получатели будут платить подоходный налог в размере 12% и 6% взносов в систему социального страхования. Платформа будет доступна для лиц, владеющих предприятием или фермерским хозяйством, которые используют электронную подпись. Как работодатели, так и подёнщики смогут получить доступ к системе для проверки учёта заработной платы и истории деятельности, передаёт ipn.md

Новое положение сохраняет и строгие ограничения на продолжительность работы. Работник, нанятый на подённой основе, сможет в течение календарного года работать у одного и того же работодателя не более 120 дней, а еженедельная продолжительность рабочего времени не сможет превышать 40 часов. При этом продолжительность рабочего дня должна составлять не более восьми часов для взрослых, за исключением несовершеннолетних: пять часов для подростков в возрасте 15–16 лет и семь часов для подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

В настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано более 10 тысяч подёнщиков, что больше по сравнению с 2023 годом, когда их наблюдалось 6 687 человек.