С 1 апреля 2027 года изменятся правила для водителей из Приднестровья.

С 1 апреля 2027 года для водителей из левобережья Днестра и Бендер будет изменён порядок признания водительских удостоверений в Молдове.

Соответствующее изменение предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Министерством внутренних дел (МВД), передает bani.md

Для лиц, получивших право управления транспортными средствами после 1 апреля 2027 года, будет применяться общая процедура получения водительских прав.

Чтобы быть допущенными к экзаменам, кандидаты должны будут выполнить все общие требования, предусмотренные законодательством, в том числе представить подтверждение обучения в автошколе.

При этом для водителей, которые получили право управления транспортными средствами до 1 апреля 2027 года, сохранится действующая специальная процедура.

Они смогут оформить национальное водительское удостоверение после сдачи теоретического и практического экзаменов на соответствующую категорию или подкатегорию.

Отдельные правила предусмотрены для водительских удостоверений, содержащих несколько категорий.

Если одни категории были получены до 1 апреля 2027 года, а другие — после этой даты, специальная процедура приравнивания будет применяться только к категориям, полученным до установленного срока.

Для категорий, полученных после 1 апреля 2027 года, потребуется пройти общую процедуру получения права управления.

Согласно информационной записке к проекту, изменения направлены на повышение доверия к молдавским водительским удостоверениям и облегчение их признания за рубежом.

В МВД также указывают на случаи, когда власти Великобритании отказывались обменивать некоторые молдавские водительские удостоверения, которые ранее были получены посредством специальной процедуры приравнивания без прохождения экзаменов.

В документе отмечается и проблема проверки подготовки водителей: конституционные власти, согласно пояснениям МВД, не располагают всей необходимой информацией для подтверждения уровня подготовки водителей и подлинности документов, выданных в Приднестровском регионе.

Таким образом, после 1 апреля 2027 года для новых кандидатов из левобережья Днестра и Бендер будет действовать общий порядок получения права управления транспортными средствами, тогда как для тех, кто получил право на управление до этой даты, сохранится возможность воспользоваться специальной процедурой.