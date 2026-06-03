Русский центр науки и культуры может переехать в Тирасполь.

«Мы считаем целесообразным наконец решить вопрос об открытии полноценно функционирующего Русского дома в Приднестровье для всестороннего культурного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Приднестровьем. Это решение поможет противодействовать деструктивным попыткам ограничить присутствие России», — заявил так называемый министр иностранных дел региона Виталий Игнатьев, которого цитируют приднестровские СМИ, сообщает tvrmoldova.md

В 2025 году парламент Молдовы принял закон о денонсации соглашения между правительствами Республики Молдова и Российской Федерации о деятельности культурных центров. Документ был подписан 30 октября 1998 года и вступил в силу 4 июля 2001 года. В результате Российский центр науки и культуры в Кишинёве должен быть закрыт в июле 2026 года.

Российский центр науки и культуры, также известный как Русский дом, находится под прямым управлением Посольства Российской Федерации в Кишинёве и финансируется Федеральным агентством Россотрудничество, которое подчиняется непосредственно администрации президента России.