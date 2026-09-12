Российские дроны наносят ущерб в Молдове, но механизма компенсаций нет.

От севера до юга российские дроны, упавшие на территории Республики Молдова, повредили десятки домов и целые гектары сельскохозяйственных угодий.

Из-за отсутствия механизма компенсации расходы ложатся на местные власти или вовсе остаются непокрытыми. При этом остается неясным, кто должен возмещать причиненный ущерб, пишет europalibera.md

Дрон, упавший во вторник в селе Михэйлений Векь, стал шестым, взорвавшимся на территории Республики Молдова с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, и пятым, причинившим ущерб местным жителям.

Примар села Валериан Чекан рассказал, что «взрыв был очень сильным». В результате выгорели три-четыре гектара пастбища, а также около двух гектаров кукурузного поля, принадлежащего местному фермеру.

По словам примара, будет создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая совместно с владельцем уничтоженных посевов оценит размер ущерба.

Однако он не знает, кто возьмет на себя эти расходы, поскольку «у нас есть фонд примэрии, предусмотренный на случай стихийных бедствий, но для таких случаев он не предназначен».

«Юридически мы не можем выделить такие деньги. Это означает, что [пострадавший] может предъявлять претензии только тем, кому принадлежит дрон, после того как будет установлено, чей он», — заявил примар.

«Материальная помощь» от районного совета

В свою очередь вице-примар села Талмаза Анатолие Абабий, где 17 августа взорвался другой дрон, повредив 20 соток кукурузного поля, принадлежащего молодой семье, считает, что ущерб необходимо возместить.

Местная комиссия по чрезвычайным ситуациям оценила ущерб примерно в 11 тыс. леев.

Однако пока неясно, кто возьмет на себя эти расходы. По словам местного избранника, по этому вопросу будет создана еще одна комиссия, которая определит, выделят ли средства из бюджета примэрии или районного совета.

В Наславче, где в 2022 году упала первая российская ракета после того, как ее сбила украинская система противовоздушной обороны, расходы взял на себя Окницкий районный совет.

Секретарь примэрии рассказала, что около 67 семей получили от районного совета «материальную помощь» после того, как ударная волна от российского снаряда выбила окна и повредила крыши домов.

«От дронов нас не защищают, но хотя бы с ущербом пусть помогут»

Село Крокмаз Штефан-Водского района, расположенное у границы с Украиной, сильнее всего пострадало от падения российских дронов на территории Республики Молдова. С начала этого года на территории села упали три летательных аппарата, два из них взорвались.

Последний дрон взорвался в селе 2 сентября, причинив ущерб местному экономическому агенту: была уничтожена часть виноградника, а осколки повредили два трактора. Они также разбили окно в доме сторожа, сообщил примар Крокмаза Ион Велешко.

По словам примара, местные власти сейчас подсчитывают ущерб. Если экономический агент потребует компенсацию, примэрии придется выплатить ее из местного бюджета, хотя Велешко считает несправедливым возлагать финансовое бремя на местную администрацию.

«Я не думаю, что это нормально. Должна быть государственная комиссия, которая будет выплачивать компенсации и предлагать решения. Пусть хотя бы выделяют нам средства в бюджет на такие случаи, если мы находимся в зоне риска», — заявил он.

Другой дрон, взорвавшийся 9 августа, по словам примара, повредил окна и крыши четырех домов в селе. В одном случае осколки дрона разбили окно и попали внутрь дома, когда там находились люди.

В отличие от сентябрьского случая, жители не обращались за компенсациями, поскольку последствия, по словам примара, носили скорее психологический характер.

Ион Велешко также обращает внимание на отсутствие системы предупреждения жителей районов, подверженных риску.

«Мы совершенно никак не защищены. Пусть хотя бы каким-то образом предупреждают — чтобы администрация знала, что что-то летит, приближается, и чего нам ожидать», — сказал Велешко.

Он надеется, что центральные власти предложат конкретные решения, хотя признает, что государство не может обеспечить непосредственную защиту от дронов.

«Понятно, что от дронов нас не защитят, но хотя бы когда возникает ущерб, пусть помогают. Пусть хотя бы помогут нам отремонтировать подвалы, чтобы мы могли укрывать там местных жителей», — заключил примар Крокмаза.