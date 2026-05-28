Россия не выплатила жителям Приднестровья 6,4 млн евро по решениям ЕСПЧ.

Такие данные приводит Promo-LEX в анализе 65 дел, рассмотренных судом с 2004 года по май 2026 года. В анализ вошли 55 решений по существу и 10 постановлений о неприемлемости, исключении из списка или частичной приемлемости, пишет rupor.md

По данным Promo-LEX, почти за 22 года суд сформировал устойчивую практику по делам, связанным с регионом. В большинстве случаев ЕСПЧ признавал ответственность России за нарушения, совершенные на территории, контролируемой администрацией де-факто в Тирасполе.

Россия была единственным государством, признанным ответственным, в 46 делах. Еще в четырех делах ЕСПЧ установил ответственность и России, и Молдовы. Только Молдова была признана ответственной в двух делах. Украина фигурировала в трех делах как третье государство, но во всех случаях была освобождена от ответственности.

В Promo-LEX отмечают, что ответственность России связана с военным присутствием, а также политической, экономической и логистической поддержкой структур непризнанного региона. Молдова при этом сохраняет формальную юрисдикцию над территорией, но ее фактические возможности ограничены. Авторы анализа подчеркивают, что ЕСПЧ возлагает на Молдову позитивные обязательства. Речь идет о необходимости использовать дипломатические, судебные и другие разумные инструменты для защиты прав граждан.

Чаще всего в этих делах фигурировали незаконные задержания, плохое обращение, отсутствие эффективной защиты и нарушения права на справедливый суд. По данным Promo-LEX, типичный сценарий связан с тем, что людей задерживали и «судили» структуры непризнанного региона, а реального механизма защиты у них не было.

Отдельно организация указывает, что ЕСПЧ не признает «суды» администрации де-факто в Тирасполе судами, созданными на основании закона. Этот вывод затем применялся в десятках дел.

Самой крупной коллективной жалобой остается дело, связанное с более чем 1600 молдавскими крестьянами с левого берега Днестра. Суд признал нарушение их права собственности и права на эффективную защиту. По этому делу Россия должна выплатить около 2,75 млн евро.

Всего, по данным Promo-LEX, невыплаченная Россией сумма по делам о Приднестровском регионе превышает 6,4 млн евро. Более 60 процентов этой суммы приходятся на три крупных решения 2004, 2012 и 2018 годов. Молдова, как отмечает организация, полностью выплатила суммы по делам, где была признана ответственной.

Promo-LEX также напоминает, что после исключения России из Совета Европы 16 сентября 2022 года ЕСПЧ сохраняет компетенцию только по нарушениям, которые произошли до этой даты. По новым фактам путь в ЕСПЧ фактически закрыт.

Организация считает, что дальше ключевыми задачами остаются документирование нарушений, продолжение стратегических дел, информирование общества о выводах ЕСПЧ и политическое давление для исполнения решений суда. Среди возможных механизмов обсуждаются арест российских активов или другой международный механизм выплаты компенсаций.