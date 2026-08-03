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Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 19:36
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Ритуальщики призвали отказаться от телефонов за рулем и выставили гроб на обочине

Необычную акцию провело одно из молдавских ритуальных агентств. У обочины дороги представители компании установили катафалк с гробом и разместили плакат с призывом к автомобилистам не пользоваться телефонами во время движения.

Ритуальщики призвали отказаться от телефонов за рулем и выставили гроб на обочине.
Ритуальщики призвали отказаться от телефонов за рулем и выставили гроб на обочине.

Цель акции - привлечь внимание к проблеме отвлеченного вождения и напомнить о трагических последствиях использования смартфонов за рулем. Необычная инсталляция должна заставить водителей задуматься о безопасности и отказаться от привычки отвлекаться на звонки и сообщения во время поездки.

Даже несколько секунд, проведенных за экраном телефона, могут привести к дорожно-транспортному происшествию с тяжелыми последствиями. Именно поэтому в качестве символа они выбрали катафалк и гроб - как напоминание о цене невнимательности на дороге.

Акция вызвала широкий общественный резонанс: одни пользователи поддержали нестандартный подход к профилактике ДТП, другие сочли подобный способ привлечения внимания слишком шокирующим.

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