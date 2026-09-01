Режим ЧП в Молдове: Расход воды сократят, а продажу дизеля в канистрах ограничат

С 26 сентября Молдова переходит в режим чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах.

В настоящее время страна располагает электроэнергией, топливом и водой, однако риски с их поставками выросли. Власти должны иметь возможность быстрее реагировать, чтобы предотвратить перебои и защитить население в случае ухудшения ситуации.

В регионе энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться воздействию, возможности импорта электроэнергии ограничены, а международные рынки газа и топлива остаются нестабильными. Одновременно засуха и крайне низкий уровень воды в Днестре и Пруте создают давление на водные запасы. С приближением холодного сезона потребление энергии будет расти.

Национальная комиссия по управлению кризисами решениями №8 и №9 от 25 сентября утвердила меры, направленные на решение трех основных задач: обеспечить достаточное количество электроэнергии, сохранить в стране необходимые запасы топлива и защитить водные ресурсы для населения и жизненно важных служб.

"Цель мер — предотвратить проблемы, а не ждать их возникновения. Государство будет сохранять доступную энергию для внутреннего потребления в часы пик, обеспечивать электроэнергией больницы и жизненно важные службы, ускорять доставку топлива в страну, поддерживать резервные запасы и ограничивать использование воды для несущественных нужд.

Одновременно подготовлены резервные решения на случай ухудшения ситуации: экстренные поставки электроэнергии из соседних энергосистем, дополнительное производство внутри страны, альтернативные источники воды, артезианские скважины, насосы большой мощности и доставка воды в населенные пункты, которые могут столкнуться с перебоями", - сказано в заявлений комиссии.

Электроэнергия

В случае нагрузки на энергосистему приоритет при снабжении электроэнергией получат больницы, службы экстренной помощи, станции забора и перекачки воды и другие жизненно важные объекты.

В часы максимального потребления — с 18:00 до 22:00 — доступная электроэнергия будет в первую очередь направляться на внутренние нужды страны, а экспорт будет ограничен. Если возникнет дефицит, который невозможно покрыть обычными закупками, власти смогут запросить экстренные поставки электроэнергии из энергосистем соседних стран.

Одновременно теплоэлектростанции смогут увеличить производство электроэнергии, когда этого потребует энергосистема, а новые проекты по производству и хранению энергии будут проходить необходимые процедуры быстрее. Цель заключается в том, чтобы в стране было как можно больше доступных источников энергии и больший резерв на период роста потребления.

Государство также будет экономить. Власти и государственные учреждения сократят потребление электроэнергии и топлива, а уличное освещение будет уменьшено там, где это можно сделать безопасно. Государственные здания и коммерческие помещения сократят ненужное освещение, а декоративное и рекламное освещение будет отключено.

Предприятия с высоким энергопотреблением будут по возможности стимулироваться переносить энергоемкие процессы на время вне часов пик. Таким образом планируется сократить потребление, которое можно отложить или избежать, чтобы доступной энергии хватало там, где она действительно необходима.

Топливо

Чтобы обеспечить дальнейшее снабжение автозаправочных станций, часть мер непосредственно направлена на защиту запасов топлива в Молдове и ускорение доставки новых партий в страну.

В Международном свободном порту Джурджулешты экспорт и реэкспорт бензина и дизельного топлива будет разрешен только при условии, что на складах останется не менее 2500 тонн бензина и 7500 тонн дизельного топлива, с учетом определенных исключений, предусмотренных решением.

Одновременно транспорт, доставляющий топливо в Молдову, получит отдельные полосы на границе, а поезда, перевозящие топливо, будут иметь приоритет на железной дороге. Это должно сократить задержки с поставками.

Чтобы предотвратить закупку очень больших объемов топлива в канистрах и возникновение искусственного дефицита, количество дизельного топлива, приобретаемого на АЗС в емкостях, будет ограничено 40 литрами. Для специализированных емкостей, используемых для заправки сельскохозяйственной техники, лимит составит 100 литров.

Для защиты потребителей, пока на станции есть стандартное дизельное топливо, оно должно быть доступно для продажи по регулируемой цене и не может заменяться другими, более дорогими видами дизеля. Только после исчерпания запасов стандартного дизельного топлива станция сможет продавать другие доступные виды, чтобы снабжение продолжалось.

Вода

Обеспечение населения питьевой водой является приоритетом, как и обеспечение жизненно важных служб, включая больницы и социальные учреждения, школы, службы экстренной помощи и критическую инфраструктуру. Кроме того, до начала холодного сезона будет обеспечено необходимое количество воды для работы централизованных систем теплоснабжения.

На период чрезвычайного положения забор воды из Днестра и Прута для орошения прекращается. Питьевая вода из общественных систем и вода, забираемая из поверхностных источников, не может использоваться для нужд, которые можно отложить: полива газонов и декоративных территорий, мытья улиц, дворов или фасадов, наполнения бассейнов и рекреационных водоемов или других подобных целей. Ограничения действуют в течение всего дня.

Параллельно операторы систем водоснабжения должны заранее подготовиться к ситуации, если уровень воды в Днестре или Пруте продолжит снижаться. Они проверят, как долго смогут работать с имеющимися резервами, какие альтернативные источники у них есть и что необходимо делать в случае снижения доступности воды на 10%, 20% или 30%.

Если в каком-либо населенном пункте воду больше нельзя будет обеспечить через централизованную сеть, будет организована мобильная доставка воды. Приоритет получат больницы, социальные учреждения, школы, службы экстренной помощи и жители пострадавших населенных пунктов.

Также подготовлены резервные решения, включая насосы большой мощности. Артезианские скважины и другие проверенные подземные источники смогут быть введены в эксплуатацию, если уровень поверхностных вод продолжит снижаться.

Меры, предусмотренные решениями №8 и №9, вступают в силу 26 сентября 2026 года. Министерство энергетики координирует действия в энергетическом секторе, Министерство окружающей среды — в гидрологическом секторе, а Национальный центр управления кризисами координирует и контролирует ситуацию на национальном уровне и следит за выполнением мер.

Национальная комиссия по управлению кризисами продолжит следить за развитием ситуации и при необходимости будет корректировать принятые меры.