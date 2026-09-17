Резервные запасы топлива в Молдове: операторов будет авторизовывать НАРЭ.

В Молдове законодательно закрепили отдельный механизм авторизации операторов, которые будут обеспечивать хранение нефтепродуктов, предназначенных для формирования резервных запасов.

Соответствующий законопроект парламент принял во втором чтении, передает rupor.md

Согласно документу, услуги по хранению нефтепродуктов для формирования и поддержания резервных запасов смогут предоставлять только операторы складских объектов, получившие разрешение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Разрешение будет выдаваться бесплатно сроком на пять лет.

Новый режим авторизации будет распространяться исключительно на резервные запасы и не затронет обычную коммерческую деятельность по хранению нефтепродуктов. Его цель — проверить, способны ли операторы и их объекты обеспечить специальные условия, необходимые для безопасного хранения резервных запасов.

В мае парламент принял закон о безопасности поставок нефтепродуктов, предусматривающий создание в Молдове резервных запасов топлива. Их объем должен быть достаточным для обеспечения внутреннего потребления в течение 61 дня либо соответствовать как минимум 90 дням чистого импорта — в зависимости от того, какой показатель окажется выше.

Формирование резервных запасов будет проходить поэтапно до 30 июня 2034 года. Такой подход призван снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет и экономическую среду, а также обеспечить поставки нефтепродуктов потребителям даже в случае кризиса или серьезных нарушений на рынке.

Принятые законодательные изменения вступят в силу со дня публикации в «Официальном мониторе».