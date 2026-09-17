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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 17:56
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Резервные запасы топлива в Молдове: операторов будет авторизовывать НАРЭ

В Молдове законодательно закрепили отдельный механизм авторизации операторов, которые будут обеспечивать хранение нефтепродуктов, предназначенных для формирования резервных запасов.

Резервные запасы топлива в Молдове: операторов будет авторизовывать НАРЭ.
Резервные запасы топлива в Молдове: операторов будет авторизовывать НАРЭ.

Соответствующий законопроект парламент принял во втором чтении, передает rupor.md

Согласно документу, услуги по хранению нефтепродуктов для формирования и поддержания резервных запасов смогут предоставлять только операторы складских объектов, получившие разрешение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Разрешение будет выдаваться бесплатно сроком на пять лет.

Новый режим авторизации будет распространяться исключительно на резервные запасы и не затронет обычную коммерческую деятельность по хранению нефтепродуктов. Его цель — проверить, способны ли операторы и их объекты обеспечить специальные условия, необходимые для безопасного хранения резервных запасов.

В мае парламент принял закон о безопасности поставок нефтепродуктов, предусматривающий создание в Молдове резервных запасов топлива. Их объем должен быть достаточным для обеспечения внутреннего потребления в течение 61 дня либо соответствовать как минимум 90 дням чистого импорта — в зависимости от того, какой показатель окажется выше.

Формирование резервных запасов будет проходить поэтапно до 30 июня 2034 года. Такой подход призван снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет и экономическую среду, а также обеспечить поставки нефтепродуктов потребителям даже в случае кризиса или серьезных нарушений на рынке.

Принятые законодательные изменения вступят в силу со дня публикации в «Официальном мониторе».

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Источник
rupor.md logorupor
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