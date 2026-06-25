Реорганизация медпомощи в Молдове может усугубить кадровый кризис в сёлах.

Реорганизация первичной медицинской помощи, вступающая в силу с 1 июля, может усугубить кадровый кризис в сёлах, где многие медицинские пункты уже сегодня работают благодаря врачам и медсёстрам пенсионного возраста.

В ряде населённых пунктов медработники жалуются на возросшую нагрузку, а некоторые уже рассматривают возможность ухода из системы, пишет jurnal.md

В селе Петрень Дрокиевского района, как и в других сёлах северного региона, острая нехватка специалистов ощущается уже давно. Врачи общей практики и медсёстры отмечают, что реорганизация не принесла ни повышения зарплат, ни увеличения штата, но существенно изменила порядок работы, особенно в сельской местности.

Примером служит Мария Продан — семейный врач из Кетросу, которая работает на шесть сёл: Грибова, Баронча, Новая Баронча, Петрень, Доминтень и Новые Попешты. В общей сложности от её работы зависят почти 4 500 человек.

«В последнее время — настоящая катастрофа. Что будет дальше — не могу даже представить. В моём понимании ситуация неясна ни для медсестёр, ни для врачей», — констатирует Мария Продан.

На вопрос, появлялись ли в этих сёлах молодые специалисты, она ответила: «Нет. За всё время работы лишь один выпускник пришёл — и тот работает в частном центре в Кетросу».

В офисе семейного врача в Петрень сегодня трудятся три женщины — все пенсионного возраста. Весь персонал признаёт: отсутствие молодых кадров с каждым годом делает всё более сложным поддержание медицинской помощи в селе.

«Мы все на пенсии — и врач, и медсестра. Медсестра вообще из другого села. Надеемся, что наши местные девушки, где бы они сейчас ни работали, услышат нас и вернутся», — поделилась Грета Цуркану, санитарка.

С 1 июля автономные центры здоровья, обслуживающие менее 6 000 человек и имеющие штат меньше трёх врачей, будут присоединены к более крупным медицинским учреждениям. В этом случае офис семейного врача в Петрень переходит под управление Центра здоровья Дрокия.

Одна из медсестёр села заявила, что не согласна с новыми условиями оплаты и, скорее всего, покинет систему сразу после вступления реформы в силу.

«С 1 июля мы переходим в Дрокию. Раньше я работала на ставку и 0,25 ставки. Теперь 0,25 забирают, оставляют только одну ставку. Я не согласна работать за такие деньги и, скорее всего, уволюсь. Село останется без медсестры», — предупреждает Мария Левицки.

Местные жители опасаются, что уход медработников сделает доступ к первичной медпомощи ещё более трудным — особенно для пожилых людей.

«Ночью прихватит — некому даже укол сделать. Сидишь дома и ждёшь», — сетует Лилия Цыбырнак, жительница Петрень.

Министр здравоохранения Эмил Чебан подтвердил, что проблема дефицита кадров стоит остро практически в каждом населённом пункте.

«Каждое село в той или иной мере затронуто. Нам нужно значительное число врачей», — признал министр.

По официальным данным, наибольшее количество вакансий в стране приходится на семейную медицину — около 250. Далее следуют скорая помощь (85 вакансий) и общая хирургия (более 50 свободных мест).