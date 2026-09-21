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ipn.md logoipn
21 Сентября 2026, 14:08
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Ремонт моста через реку Рэуцел в Фалештском районе завершён на 75%

Национальная администрация дорог сообщает, что на данный момент проведены работы по ремонту деформационных швов между балками, установлены соединительные плиты и укреплены устои моста.

Ремонт моста через реку Рэуцел в Фалештском районе завершён на 75%.
Ремонт моста через реку Рэуцел в Фалештском районе завершён на 75%.

В настоящее время работы ведутся с обеих сторон моста, включая укрепление грунта и бетонирование. Кроме того, рабочие устанавливают опалубку и арматуру для консолей, а также обустраивают лестницу для технического доступа, пишет ipn.md

На время проведения работ движение в районе строительной площадки перенаправлено по объездной дороге. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки.

Стоимость проекта превышает 25 миллионов леев. Средства выделены из Дорожного фонда. По данным НАД, ремонт моста должен улучшить условия движения для более чем четырёх тысяч жителей села Рэуцел, а также для всех участников дорожного движения.

Ремонт моста через реку Рэуцел в Фалештском районе завершён на 75%

Ремонт моста через реку Рэуцел в Фалештском районе завершён на 75%

Ремонт моста через реку Рэуцел в Фалештском районе завершён на 75%

Ремонт моста через реку Рэуцел в Фалештском районе завершён на 75%

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Источник
ipn.md logoipn
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