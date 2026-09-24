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logos-press.md logologos-press
24 Сентября 2026, 08:29
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Ремонт лестниц в здании правительства обойдется в 2,15 млн леев

Работы охватят левое крыло здания высотой в 14 этажей и правое — в 13 этажей.

Ремонт лестниц в здании правительства обойдется в 2,15 млн леев.
Ремонт лестниц в здании правительства обойдется в 2,15 млн леев.

Генеральная дирекция по управлению зданиями правительства объявила открытый тендер на выполнение этих работ. Начальная стоимость контракта составляет 2,15 млн леев без НДС, сообщает logos-press.md

Согласно условиям закупки, подрядчик также должен будет изготовить, поставить и установить окна. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее пяти лет, а на окна — 10 лет. 

Заявки принимаются до 12 октября 2026 года. Победителя определят по критерию наилучшего соотношения цены и качества. 

Это не первая крупная закупка на ремонт административных зданий, находящихся в ведении Генеральной дирекции по управлению зданиями правительства, в 2026 году. В мае была объявлена закупка на ремонт кровли, общая стоимость которой составляла около 2,1 млн леев. В июне была объявлена закупка на капитальный ремонт женского и мужского санузлов, включая кабинку для людей с инвалидностью, стоимостью 1,37 млн леев. 

Кроме того, в этом году объявлялись закупки на ремонт других помещений административных зданий. В частности, на капитальный ремонт пятого этажа здания правительства предусмотрено 5 млн леев. Еще 1,291 млн леев планируется потратить на капитальный ремонт коридора доступа на первом этаже и обустройство прилегающего въезда во дворе.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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