Рекламные щиты в Молдове занимают площадь четырёх стадионов.

Рынок наружной рекламы в Республике Молдова оценивается примерно в 95 миллионов леев и в значительной степени сосредоточен в Кишинёве, Унгенах и Дрокии.

На национальном уровне разрешённые рекламные конструкции занимают общую площадь 33 164 квадратных метра — это пространство, которое могло бы покрыть не менее четырёх стандартных футбольных стадионов, пишет moldova1.md

В Кишинёве на 313 остановках общественного транспорта установлены 626 рекламных конструкций типа city light.

За ними следуют рекламные щиты — 201, настенные баннеры — 177, city light, установленные вне остановок, — 136, консольные конструкции — 54, а также другие виды рекламных носителей — 54, согласно данным отчёта о деятельности Совета по конкуренции за 2025 год.

Самая большая общая площадь рекламных конструкций зафиксирована в муниципии Кишинёв — около 11 265 квадратных метров, что сопоставимо с площадью 225 двухкомнатных квартир. Это подтверждает роль столицы как главного экономического и коммерческого центра страны, а также основного места концентрации инвестиций в наружную рекламу.

Среди пригородов крупнейшие площади наружной рекламы зарегистрированы в Ставченах — 468 квадратных метров, Будештах — 217, Крикове — 119, Бачое — 114 и Бубуечах — 112 квадратных метров.

Эти данные свидетельствуют о расширении рынка наружной рекламы в пригородах и о развитии экономической и коммерческой активности населённых пунктов вокруг столицы.

За пределами муниципия Кишинёв крупнейшие площади разрешённых рекламных конструкций зафиксированы в Унгенах — 1 964 квадратных метра, Дрокии — 1 957, Кагуле — 1 872, Комрате — 1 536, Бельцах — 1 340, Сороках — 1 059 и Яловенах — 1 046 квадратных метров.

Кроме того, в отчёте отмечается, что классические рекламные щиты всё чаще заменяются цифровыми конструкциями типа DOOH (Digital Out-of-Home) благодаря развитию LED-экранов и интеграции наружной рекламы с цифровыми инструментами.