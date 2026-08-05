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logos.press.md logologos
5 Августа 2026, 08:54
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Размер зимних компенсаций определят после решения НАРЭ по тарифам на природный газ

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

Размер зимних компенсаций определят после решения НАРЭ по тарифам на природный газ.
Размер зимних компенсаций определят после решения НАРЭ по тарифам на природный газ.

«Правительство окажет поддержку и в этом холодном сезоне, а детали сообщит министерство труда и социальной защиты, поскольку необходимо дождаться окончательного решения НАРЭ», — заявил Бузу в эфире общественного радио, сообщает logos-press.md

По его словам, около 40% получателей компенсаций отапливают жилье дровами. В таких случаях поддержку невозможно предоставить через счета за коммунальные услуги, поэтому компенсация выплачивается в денежной форме.

Бузу отметил, что детали о количестве получателей помощи и критериях предоставления компенсаций пока находятся в процессе подготовки.

«Могу сказать лишь то, что и следующей зимой правительство будет рядом с гражданами», — заявил он.

Ранее и председатель парламента Игорь Гросу заявлял, что государство продолжит оказывать поддержку населению в холодный период года, чтобы компенсировать часть роста расходов на газ. По его словам, власти рассматривают возможность возвращения к прямой компенсации в счетах, считая этот механизм более эффективным, чем система, применявшаяся в текущем году.

В настоящее время бытовые потребители оплачивают природный газ по тарифу 13,35 лея за кубометр без НДС или 14,41 лея с учетом НДС (8%). Проект решения НАРЭ предусматривает тариф в размере 18,70 лея за кубометр без НДС, что составляет 20,30 лея с НДС. Окончательное решение должен принять Совет директоров агентства.

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Источник
logos.press.md logologos
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