Размер зимних компенсаций определят после решения НАРЭ по тарифам на природный газ.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

«Правительство окажет поддержку и в этом холодном сезоне, а детали сообщит министерство труда и социальной защиты, поскольку необходимо дождаться окончательного решения НАРЭ», — заявил Бузу в эфире общественного радио, сообщает logos-press.md

По его словам, около 40% получателей компенсаций отапливают жилье дровами. В таких случаях поддержку невозможно предоставить через счета за коммунальные услуги, поэтому компенсация выплачивается в денежной форме.

Бузу отметил, что детали о количестве получателей помощи и критериях предоставления компенсаций пока находятся в процессе подготовки.

«Могу сказать лишь то, что и следующей зимой правительство будет рядом с гражданами», — заявил он.

Ранее и председатель парламента Игорь Гросу заявлял, что государство продолжит оказывать поддержку населению в холодный период года, чтобы компенсировать часть роста расходов на газ. По его словам, власти рассматривают возможность возвращения к прямой компенсации в счетах, считая этот механизм более эффективным, чем система, применявшаяся в текущем году.

В настоящее время бытовые потребители оплачивают природный газ по тарифу 13,35 лея за кубометр без НДС или 14,41 лея с учетом НДС (8%). Проект решения НАРЭ предусматривает тариф в размере 18,70 лея за кубометр без НДС, что составляет 20,30 лея с НДС. Окончательное решение должен принять Совет директоров агентства.