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rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 08:35
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Районные управления образования заменят Территориальными агентствами

Министерство образования и исследований предложило масштабную реформу системы управления образованием Restart în educație.

Районные управления образования заменят Территориальными агентствами.
Районные управления образования заменят Территориальными агентствами.

Проект предусматривает создание Территориальных агентств по образованию (ATE), которые заменят часть функций нынешних районных и муниципальных управлений, пишет rupor.md

Главная цель изменений — сократить огромный разрыв в качестве образования между регионами страны. По словам министра образования Дана Перчуна, новая структура позволит внедрить единые стандарты качества, усилить поддержку учебных заведений и исключить политическое влияние на такие процессы, как назначение директоров и распределение инвестиций.

Что изменится для школ?

Новые агентства (ATE) возьмут на себя управление ключевыми процессами в общем среднем образовании:

  • Оптимизация и управление школьной сетью
  • Организация прозрачных конкурсов на должности директоров и их оценка
  • Контроль качества учебного процесса
  • Управление инфраструктурой и школьными автобусами
  • Координация инклюзивного образования, безопасности и цифровизации

Реформа не затронет детские сады и центры внешкольного образования — они останутся в подчинении местных властей.

Министерство обосновывает срочность изменений критической статистикой успеваемости и системным кризисом управления:

  • Колоссальный разрыв в оценках: На экзаменах в 4-х классах доля отличников по математике колеблется от 21,8% до 50,8% в зависимости от района. Средний балл по БАКу также сильно разнится — от 6,64 до 7,61.
  • Кадровый хаос: В регионах процветает практика затяжного «исполнения обязанностей» директорами, а правила проведения конкурсов и распределения бюджетов сильно отличаются от района к району.
  • Дефицит кадров: Нынешние местные управления перегружены — критически малое число специалистов вынуждено администрировать десятки школ одновременно.

Создание консолидированных команд в рамках Территориальных агентств должно решить проблему нехватки специалистов и гарантировать равные условия для всех учеников Молдовы, независимо от их места проживания.

Источник
rupor.md logorupor
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