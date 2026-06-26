Районные управления образования заменят Территориальными агентствами.

Министерство образования и исследований предложило масштабную реформу системы управления образованием Restart în educație.

Проект предусматривает создание Территориальных агентств по образованию (ATE), которые заменят часть функций нынешних районных и муниципальных управлений, пишет rupor.md

Главная цель изменений — сократить огромный разрыв в качестве образования между регионами страны. По словам министра образования Дана Перчуна, новая структура позволит внедрить единые стандарты качества, усилить поддержку учебных заведений и исключить политическое влияние на такие процессы, как назначение директоров и распределение инвестиций.

Что изменится для школ?

Новые агентства (ATE) возьмут на себя управление ключевыми процессами в общем среднем образовании:

Оптимизация и управление школьной сетью

Организация прозрачных конкурсов на должности директоров и их оценка

Контроль качества учебного процесса

Управление инфраструктурой и школьными автобусами

Координация инклюзивного образования, безопасности и цифровизации

Реформа не затронет детские сады и центры внешкольного образования — они останутся в подчинении местных властей.

Министерство обосновывает срочность изменений критической статистикой успеваемости и системным кризисом управления:

Колоссальный разрыв в оценках: На экзаменах в 4-х классах доля отличников по математике колеблется от 21,8% до 50,8% в зависимости от района. Средний балл по БАКу также сильно разнится — от 6,64 до 7,61.

Кадровый хаос: В регионах процветает практика затяжного «исполнения обязанностей» директорами, а правила проведения конкурсов и распределения бюджетов сильно отличаются от района к району.

Дефицит кадров: Нынешние местные управления перегружены — критически малое число специалистов вынуждено администрировать десятки школ одновременно.

Создание консолидированных команд в рамках Территориальных агентств должно решить проблему нехватки специалистов и гарантировать равные условия для всех учеников Молдовы, независимо от их места проживания.