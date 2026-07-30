Работодателей призывают заявлять вакансии в Агентстве занятости.

Национальное агентство занятости населения (НАЗН) призывает работодателей заявлять о вакантных рабочих местах.

Таким образом, экономические агенты могут информировать территориальные подразделения занятости населения по месту своего юридического адреса или по адресу расположения рабочего места, передаёт moldpres.md

Информирование территориального подразделения о рабочих местах, ставших вакантными, включая созданные для людей с ограниченными возможностями, осуществляется путём подачи работодателем специальной формы. Кроме того, экономическим агентам рекомендуется в течение трёх дней информировать о трудоустройстве безработных.

Директор НАЗН Раиса Догару в беседе с корр. агентства призвала работодателей проявлять открытость к сотрудничеству с территориальными подразделениями по занятости населения.

Также работодатели могут бесплатно размещать объявления о вакантных рабочих местах на портале, управляемом НАЗН.

«Портал предоставляет инструкции по использованию, чтобы работодатели могли с лёгкостью вводить данные в систему, а кандидаты – быстро подавать заявки. Также соискатели могут выбрать рабочее место из представленных сфер деятельности», – отметила Раиса Догару.

Экономические агенты могут зарегистрировать свою компанию и публиковать вакансии, которые сортируются по отраслям и сферам деятельности. Кроме того, они могут подбирать подходящих кандидатов на основе имеющихся резюме.

За дополнительной информацией о заявлении вакантных рабочих мест заинтересованные лица могут обращаться в Колл-центр НАЗН по номеру телефона 0 8000 1000.