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noi.md logonoi
2 Августа 2026, 19:30
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Работала сиреной в Таиланде, а теперь поражает мир: молдаванка проплыла 200 метров без воздуха

Молдавская спортсменка Екатерина Доминик всего за два года после начала занятий фридайвингом вошла в число сильнейших в мире представительниц этого вида спорта.

Работала сиреной в Таиланде, а теперь поражает мир: молдаванка проплыла 200 метров без воздуха.
Работала сиреной в Таиланде, а теперь поражает мир: молдаванка проплыла 200 метров без воздуха.

На недавнем чемпионате мира по фридайвингу в бассейне она преодолела 200 метров в дисциплине «динамическое апноэ», установив новый национальный рекорд и заняв 13-е место, сообщает noi.md со ссылкой на tv8.md 

Увлечение Екатерины Доминик подводным миром началось еще в детстве — ее вдохновляли сказки и мультфильмы о русалках. 

После просмотра фильма о фридайвинге она решила пройти первые курсы по этому виду спорта, и со временем интерес превратился в профессиональное увлечение. До участия в международных соревнованиях молдаванка работала русалкой в одном из ресторанов Таиланда. 

Она выступала в подводных шоу, а затем полностью сосредоточилась на спортивном фридайвинге. По словам Екатерины Доминик, фридайвинг — это не только умение задерживать дыхание, но и способность контролировать тело и мысли. 

Самым сложным моментом во время заплыва на 200 метров стал участок примерно после 75 метров, когда усилились сокращения диафрагмы. В этот момент спортсменке пришлось сохранять спокойствие и продолжать движение. Результат, показанный на чемпионате мира, сделал Екатерину Доминик первой представительницей Республики Молдова, преодолевшей 200 метров в дисциплине динамического апноэ. 

Это достижение стало одним из пяти национальных рекордов, установленных молдавской сборной на турнире.

 Спортсменка продолжает представлять Молдову на международных соревнованиях и считает, что дисциплина, психологическая подготовка и умение преодолевать собственные пределы являются ключевыми составляющими успеха во фридайвинге.

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noi.md logonoi
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