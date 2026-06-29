Promo-LEX: Переполненность тюрем остается одной из проблем Молдовы.

Республика Молдова получила оценку «умеренный риск» в Глобальном индексе пыток 2026 года, однако в стране по-прежнему сохраняются серьезные системные проблемы.

Об этом говорится в докладе правозащитной ассоциации Promo-LEX, передает rupor.md

По данным организации, наиболее уязвимыми остаются четыре направления: предотвращение полицейского насилия, условия содержания в местах лишения свободы, борьба с безнаказанностью и обеспечение прав жертв пыток. В Promo-LEX считают, что присвоенная стране оценка не отражает всей глубины существующих проблем.

Несмотря на законодательный запрет пыток и бесчеловечного обращения, их расследование остается недостаточно эффективным. К концу 2025 года Европейский суд по правам человека установил около 180 нарушений статьи 3 Европейской конвенции по правам человека в делах против Республики Молдова.

В 2025 году было зарегистрировано 299 уголовных производств по фактам предполагаемых пыток и жестокого обращения со стороны представителей государства, однако лишь 76 из них были переведены в стадию полноценного уголовного расследования. Кроме того, правозащитники указывают на отсутствие независимого гражданского механизма рассмотрения жалоб на действия сотрудников полиции.

Серьезные проблемы сохраняются и в пенитенциарной системе. Тюрьмы №13 в Кишинёве и №11 в Бельцах остаются переполненными — сверх установленной вместимости в них содержатся 325 и 173 заключённых соответственно. Недостаток медицинского персонала ограничивает доступ осуждённых к медицинской помощи, а существующая неформальная иерархия среди заключённых способствует нарушениям прав человека.

По данным Promo-LEX, менее 5% жалоб на пытки заканчиваются обвинительными приговорами, а расследования в среднем продолжаются более четырёх лет. Организация призывает власти сократить переполненность пенитенциарных учреждений, создать независимый механизм расследования жалоб на полицию, усилить борьбу с пытками, обеспечить компенсации пострадавшим и передать медицинские службы пенитенциарной системы в ведение Министерства здравоохранения.