Promo-LEX: Ликвидация Дубоссарского районного совета может усилить влияние Тирасполя.

Реформа местной публичной администрации должна предусматривать отдельное решение для Дубоссарского района и Зоны безопасности.

Ликвидация районного совета может ослабить присутствие конституционных властей и создать условия для расширения влияния незаконных приднестровских структур, предупреждает Promo-LEX, передает rupor.md

Под контролем Кишинева находятся 15 сел района, объединенных в 11 мэрий и разделенных на три площадки — Кошницкую, Кочиерскую и Устьевскую. При этом сам город Дубоссары контролируют приднестровские структуры, поэтому районный совет работает в Кошнице, а государственные учреждения и службы разбросаны по разным населенным пунктам.

Передвижение между селами осложняют незаконные посты и необходимость пересекать территорию, неподконтрольную конституционным властям. Жители Кочиерской площадки также зависят от парома Моловата — Новая Моловата, которому около 38 лет и который зимой не всегда может работать.

Участники консультаций, проведенных Promo-LEX, считают, что районный совет не только оказывает государственные услуги, но и обеспечивает присутствие Молдовы в чувствительной зоне. Его возможное упразднение может затруднить реагирование на ограничения передвижения, проблемы с доступом к сельскохозяйственным землям и давлением приднестровских структур.

Одним из предложений стало сохранение Дубоссарского района в нынешних границах до урегулирования приднестровского конфликта. Кошницу, Варницу и Резину предлагают развивать как региональные центры, где жители Левобережья смогут получать государственные услуги.

Кроме того, участники консультаций призвали усилить Бюро политик по реинтеграции, привлекать его к оценке административной реформы в Зоне безопасности и назначить представителей ведомства непосредственно в регионе.