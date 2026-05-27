noi.md logonoi
27 Мая 2026, 12:10
Прокурор Андрей Балан, вызвавший сомнения в отношении его активов, остается в системе

Прокурор по борьбе с коррупцией Андрей Балан прошел внешнюю проверку по решению Высшего совета прокуроров (ВСП). Ранее Комиссия по оценке прокуроров вынесла два доклада о непрохождении оценки.

Решение было принято на заседании ВСП 26 мая. Доклад поддержали три члена ВСП — Андрей Чеботарь, Михаил Сорбалэ и Владислав Кожухарь, сообщает noi.md со ссылкой на unimedia.info

«После переоценки доклада, анализа представленных доказательств в целом и в совокупности с аргументами, представленными прокурором, Совет пришел к выводу, что выявленные сомнения не достигают уровня, необходимого для обоснования решения об отказе в прохождении проверки», — говорится в пресс-релизе Высшего совета прокуроров. 5 мая 2026 года Комиссия по оценке прокуроров приняла решение по делу Андрея Балана о непрохождении после процедуры переоценки. Это решение было принято после того, как Высший совет прокуроров (ВСП) 2 октября 2025 года отклонил первоначальный доклад, сославшись на неясности, касающиеся сбережений, кредитов и методологии расчета потребительских расходов.

Источник
noi.md
