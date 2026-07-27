Профсоюзы срочно созывают заседание из-за реформы, затрагивающей права работников.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (CNSM) созывает внеочередное заседание Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам. Заседание состоится во вторник, 28 июля 2026 года, в Доме правительства.

Главным вопросом повестки дня станет законопроект об устранении избыточного регулирования в частном секторе и оптимизации системы разрешительных документов, сообщает logos-press.md

В рамках заседания будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в ряд нормативных актов, разработанный министерством экономического развития и цифровизации. Профсоюзы считают, что документ выходит за рамки заявленной цели дерегулирования и содержит многочисленные положения, затрагивающие сферу труда и социальной защиты.

По данным CNSM, проект предусматривает существенные изменения в Трудовой кодекс, которые могут оказать значительное влияние на трудовые отношения и снизить уровень защиты, гарантированный работникам.

«Эти изменения могут затронуть законные права и интересы работников, поскольку предусматривают снижение уровня защиты, гарантированного трудовым законодательством, что противоречит обязательствам, взятым Республикой Молдова в соответствии со статьёй 371 Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом», — говорится в заявлении Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

Организация также обращает внимание, что законопроект содержит и другие изменения, которые, по мнению профсоюзов, не относятся к предмету регулирования данной инициативы и вызывают серьезные опасения с точки зрения соблюдения международных трудовых стандартов, защиты прав работников и качества законодательного процесса.

Среди затрагиваемых нормативных актов — Закон об оплате труда, Закон об охране труда и безопасности на рабочем месте, Закон о режиме пребывания иностранцев в Республике Молдова, Закон о социальной инклюзии лиц с инвалидностью, а также Закон о содействии занятости населения и страховании по безработице.

Кроме того, CNSM утверждает, что законопроект не прошел реальные и эффективные консультации с социальными партнерами и не был рассмотрен в рамках национальной системы социального диалога, что, по мнению профсоюзов, противоречит принципам социального партнёрства и требованиям национального законодательства.