theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 16:59
339
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Профсоюзы: Рост зарплат в 2027 году может съесть инфляция

Запланированное на 2027 год повышение зарплат может не привести к реальному росту доходов работников. На фоне инфляции, которая уже достигла 11,2%, прибавка может фактически уйти на покрытие подорожания товаров и услуг.

Профсоюзы: Рост зарплат в 2027 году может съесть инфляция.
Профсоюзы: Рост зарплат в 2027 году может съесть инфляция.

Об этом заявил вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Сергей Саинчук, пишет rupor.md

По словам профсоюзного представителя, если зарплаты в следующем году повысят лишь настолько, чтобы компенсировать рост цен, работники фактически не почувствуют увеличения доходов.

«Среднее повышение зарплат в следующем году означало бы, что мы выйдем в ноль, то есть реального роста люди не почувствуют», — заявил Саинчук.

Он также отметил, что инфляция в ближайшие месяцы может продолжить расти. Это окажет дополнительное давление на покупательную способность и может уменьшить эффект от запланированного повышения зарплат в 2027 году.

Отдельные вопросы у Саинчука возникли относительно механизма формирования расчетной величины, которая используется при начислении зарплат бюджетникам. Сейчас для значительной части работников государственного сектора применяется расчетная величина в 4 200 леев. По мнению профсоюзного представителя, необходимо более четко объяснить, как она будет корректироваться в последующие годы.

Сайнчук обратил внимание на возможное несоответствие между принципом, согласно которому расчетная величина должна корректироваться с учетом экономического роста и возможностей государственного бюджета, и показателями, представленными на последующие годы.

«Иначе мы сталкиваемся с противоречием», — заявил он.

В качестве примера профсоюзный представитель привел 2028 год. По его расчетам, при экономическом росте на 3,2% расчетная величина в 4 200 леев должна составить около 4 334 леев. При этом в рассматриваемых сценариях фигурирует показатель в 4 600 леев.

По мнению Саинчука, эту разницу необходимо объяснить, поскольку динамика расчетной величины и запланированные расходы на оплату труда в бюджетном секторе, по его словам, исходят из разных предпосылок.

«Что касается размера расчетной величины, если исходить из экономического роста, здесь есть противоречие. На это необходимо обратить внимание», — сказал вице-председатель НКПМ.

При этом Саинчук отметил, что предусмотренные на последующие годы фонды оплаты труда предполагают увеличение примерно на 8%, 10% или 12%. Это, по его словам, создает возможности для повышения зарплат в бюджетном секторе.

Главный вопрос, по мнению представителя профсоюзов, заключается в том, превысят ли эти повышения темпы инфляции и позволит ли формула корректировки расчетной величины обеспечить реальный рост доходов. В противном случае значительная часть прибавки к зарплатам может быть нивелирована ростом цен.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте