Профсоюзы: Рост зарплат в 2027 году может съесть инфляция.

Запланированное на 2027 год повышение зарплат может не привести к реальному росту доходов работников. На фоне инфляции, которая уже достигла 11,2%, прибавка может фактически уйти на покрытие подорожания товаров и услуг.

Об этом заявил вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Сергей Саинчук, пишет rupor.md

По словам профсоюзного представителя, если зарплаты в следующем году повысят лишь настолько, чтобы компенсировать рост цен, работники фактически не почувствуют увеличения доходов.

«Среднее повышение зарплат в следующем году означало бы, что мы выйдем в ноль, то есть реального роста люди не почувствуют», — заявил Саинчук.

Он также отметил, что инфляция в ближайшие месяцы может продолжить расти. Это окажет дополнительное давление на покупательную способность и может уменьшить эффект от запланированного повышения зарплат в 2027 году.

Отдельные вопросы у Саинчука возникли относительно механизма формирования расчетной величины, которая используется при начислении зарплат бюджетникам. Сейчас для значительной части работников государственного сектора применяется расчетная величина в 4 200 леев. По мнению профсоюзного представителя, необходимо более четко объяснить, как она будет корректироваться в последующие годы.

Сайнчук обратил внимание на возможное несоответствие между принципом, согласно которому расчетная величина должна корректироваться с учетом экономического роста и возможностей государственного бюджета, и показателями, представленными на последующие годы.

«Иначе мы сталкиваемся с противоречием», — заявил он.

В качестве примера профсоюзный представитель привел 2028 год. По его расчетам, при экономическом росте на 3,2% расчетная величина в 4 200 леев должна составить около 4 334 леев. При этом в рассматриваемых сценариях фигурирует показатель в 4 600 леев.

По мнению Саинчука, эту разницу необходимо объяснить, поскольку динамика расчетной величины и запланированные расходы на оплату труда в бюджетном секторе, по его словам, исходят из разных предпосылок.

«Что касается размера расчетной величины, если исходить из экономического роста, здесь есть противоречие. На это необходимо обратить внимание», — сказал вице-председатель НКПМ.

При этом Саинчук отметил, что предусмотренные на последующие годы фонды оплаты труда предполагают увеличение примерно на 8%, 10% или 12%. Это, по его словам, создает возможности для повышения зарплат в бюджетном секторе.

Главный вопрос, по мнению представителя профсоюзов, заключается в том, превысят ли эти повышения темпы инфляции и позволит ли формула корректировки расчетной величины обеспечить реальный рост доходов. В противном случае значительная часть прибавки к зарплатам может быть нивелирована ростом цен.