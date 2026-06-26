Профсоюзы бьют тревогу: надбавки за учёные звания могут сократить до 2 500 леев.

Федерация профсоюзов образования и науки требует от Министерства образования разъяснений в связи с возможным сокращением ежемесячных надбавок за учёные звания.

Преподаватели университетов, работающих в режиме финансовой автономии, могут потерять до 2 500 леев из-за изменений в Законе об оплате труда. Профсоюзы предупреждают, что подобное уменьшение доходов станет серьёзным ударом по материальному положению сотрудников и негативно скажется на мотивации квалифицированных академических кадров в стране, пишет moldova1.md

На сегодняшний день сотрудники университетов, работающие в режиме финансовой автономии, получают ежемесячную надбавку в размере 4 500 леев за звание доктора-хабилитата и 4 000 леев за степень доктора наук.

«Указанные суммы были достигнуты в результате сложных и длительных переговоров и закреплены в Постановлении Правительства № 1234/2018. Они не подлежат пересмотру на текущем этапе, поскольку являются не только материальной поддержкой, но и формой признания академического авторитета, компетенции и многолетнего труда преподавателей, научно-педагогических и научных сотрудников», — отмечается в официальном обращении к Министерству образования и науки.

Новая редакция Закона об оплате труда предлагает установить для данных надбавок более низкий порог:

2 500 леев в месяц — за звание доктора-хабилитата и/или профессора университета, профессора-исследователя (на 2 000 леев меньше действующего размера);

1 500 леев в месяц — за степень доктора наук и/или звание доцента университета, доцента-исследователя (на 2 500 леев меньше действующего размера).

В связи с этим первичные профсоюзные организации высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов обратились к Министерству образования и науки с требованием дать официальную позицию, которая позволила бы снять неопределённость и подтвердить правовые основания для сохранения существующих выплат.

В ходе заседания Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам, состоявшегося 22 июня, государственный секретарь Министерства финансов Майя Савва уточнила, что ежемесячная надбавка за профессиональную квалификацию будет повышаться только фиксированными суммами, начиная с 2028 года.

Таким образом, за наличие учёной степени или учёно-педагогического звания предусмотрено увеличение выплат в диапазоне от 900 до 1 400 леев. За должность доцента университета и доцента-исследователя повышение составит от 600 до 1 500 леев, а за должность профессора университета, профессора-исследователя и профессора-хабилитата — от 1 100 до 2 500 леев.