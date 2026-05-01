Проект о платных парковках в Молдове вызвал споры и критику.

Об этом стало известно в ходе публичных консультаций, организованных фракцией правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС/PAS). Авторы проекта уточнили, что инициатива не обязывает местные власти вводить платные парковки, а лишь устанавливает механизмы управления парковочным пространством и наказания за ненадлежащее использование стоянок, передает rupor.md

Законопроект вызвал дискуссии и разногласия. Часть участников заявили, что граждане выступают против введения платы за общественные парковочные места, и потребовали разъяснить цели предлагаемых поправок. Один из авторов проекта, вице-председатель фракции PAS Александр Трубка, пояснил, что решение о введении платы за парковку будет полностью находиться в ведении местных советов. По его словам, закон предоставит органам местного публичного управления рычаги и инструменты, чтобы они могли самостоятельно определять необходимость создания таких парковок.

В ходе обсуждений также затрагивался вопрос разработки регламента функционирования парковок. Авторы инициативы отметили, что Министерство инфраструктуры и регионального развития должно разработать типовой регламент, который определит критерии организации парковочных зон и послужит ориентиром для мэрий. При этом крупные города, такие как Кишинев и Бельцы, смогут утверждать собственные регламенты с учетом своих административных возможностей и местной специфики.

Согласно проекту, общественные парковки планируется включить в категорию государственных жилищно-коммунальных услуг, а местные власти получат более четкие полномочия по их администрированию. Одновременно с этим местный сбор за парковку предполагается исключить из Налогового кодекса.

Документ также предусматривает санкции за нарушение правил пользования общественными парковками. Водителей, которые занимают несколько мест, не оплачивают парковку или превышают разрешенное время стоянки, могут оштрафовать, а в определенных случаях автомобили могут быть эвакуированы.