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nordnews.md logonordnews
12 Июня 2026, 17:54
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Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия потребовали международного признания

Внешнеполитические ведомства непризнанных Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии подписали совместную декларацию, в которой обратились к международному сообществу с требованием признать их «суверенитет и независимость».

Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия потребовали международного признания.
Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия потребовали международного признания.

Документ утвердили в ходе видеоконференции с участием Виталия Игнатьева, Олега Барцица и Ахсара Джиоева, пишет nordnews.md

Подписанты также заявили о намерении укреплять взаимное сотрудничество и отношения с Россией, которую они назвали «гарантом мира и безопасности» в Восточной Европе и на Южном Кавказе.

Источник
nordnews.md logonordnews
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