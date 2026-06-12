Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия потребовали международного признания.

Документ утвердили в ходе видеоконференции с участием Виталия Игнатьева, Олега Барцица и Ахсара Джиоева, пишет nordnews.md

Подписанты также заявили о намерении укреплять взаимное сотрудничество и отношения с Россией, которую они назвали «гарантом мира и безопасности» в Восточной Европе и на Южном Кавказе.