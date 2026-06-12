12 Июня 2026, 17:54
19
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия потребовали международного признания
Внешнеполитические ведомства непризнанных Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии подписали совместную декларацию, в которой обратились к международному сообществу с требованием признать их «суверенитет и независимость».
Документ утвердили в ходе видеоконференции с участием Виталия Игнатьева, Олега Барцица и Ахсара Джиоева, пишет nordnews.md
Подписанты также заявили о намерении укреплять взаимное сотрудничество и отношения с Россией, которую они назвали «гарантом мира и безопасности» в Восточной Европе и на Южном Кавказе.