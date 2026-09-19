Premier Energy предупреждает о мошенниках: они звонят под предлогом замены счетчиков.

Неизвестные звонят потребителям электроэнергии, представляются сотрудниками Premier Energy Distribution и под предлогом замены счетчиков запрашивают личные данные.

Компания предупреждает, что не просит по телефону сообщать данные удостоверения личности или коды, полученные по SMS, передает deschide.md

По данным Premier Energy Distribution, в некоторых случаях людям даже угрожают отключением от электросети, если они отказываются предоставить запрашиваемую информацию.

«Такие запросы являются мошенническими», — предупреждает оператор.

В Premier Energy Distribution отмечают, что замена счетчиков проводится в плановом порядке и не требует передачи личных данных по телефону.

В связи с этим потребителей призывают не сообщать личную информацию незнакомым людям, проверять полученные сообщения по официальным источникам и обращаться в полицию при любых попытках мошенничества.

Для обращений или сообщений об инцидентах в электросети потребители могут круглосуточно звонить по номеру 022 43 11 11 или по местному номеру, указанному в счете.