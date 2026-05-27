theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
27 Мая 2026, 18:48
390
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Premier Energy предупреждает граждан Молдовы о рисках, связанных с непогодой

Прогнозируемый сильный ветер на всей территории Республики Молдова может привести к повреждению электросетей и временным перебоям в электроснабжении.

Premier Energy предупреждает граждан Молдовы о рисках, связанных с непогодой.
Premier Energy предупреждает граждан Молдовы о рисках, связанных с непогодой.

Предупреждение было выпущено компанией Premier Energy в контексте объявленного метеорологами жёлтого кода, передает noi.md

Представители компании предупредили население, экономических агентов и местные органы власти об опасности обрыва проводов воздушных линий электропередачи, а также о возможности возникновения сбоев в энергетической инфраструктуре. По данным источника, погодные условия могут создавать опасные ситуации вблизи электроустановок.

В этом контексте гражданам настоятельно рекомендуется избегать приближения к упавшим на землю или свисающим с опор, зданий или деревьев электрическим кабелям. Специалисты рекомендуют обозначать опасные зоны с безопасного расстояния и ограничивать доступ людей и животных до прибытия специализированных бригад. 

Компания также подчеркивает, что любое несанкционированное вмешательство в электроустановки может представлять опасность для жизни. 

В то же время родителям настоятельно рекомендуется объяснять своим детям правила техники безопасности вблизи электросетей и немедленно сообщать взрослым, если они обнаружат поврежденный кабель.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте