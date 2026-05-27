Premier Energy предупреждает граждан Молдовы о рисках, связанных с непогодой.

Предупреждение было выпущено компанией Premier Energy в контексте объявленного метеорологами жёлтого кода, передает noi.md

Представители компании предупредили население, экономических агентов и местные органы власти об опасности обрыва проводов воздушных линий электропередачи, а также о возможности возникновения сбоев в энергетической инфраструктуре. По данным источника, погодные условия могут создавать опасные ситуации вблизи электроустановок.

В этом контексте гражданам настоятельно рекомендуется избегать приближения к упавшим на землю или свисающим с опор, зданий или деревьев электрическим кабелям. Специалисты рекомендуют обозначать опасные зоны с безопасного расстояния и ограничивать доступ людей и животных до прибытия специализированных бригад.

Компания также подчеркивает, что любое несанкционированное вмешательство в электроустановки может представлять опасность для жизни.

В то же время родителям настоятельно рекомендуется объяснять своим детям правила техники безопасности вблизи электросетей и немедленно сообщать взрослым, если они обнаружат поврежденный кабель.