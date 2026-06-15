Премьер Молдовы встретился с Андреем Макаревичем.

"Моё отрочество и юность прошли под песни «Машины времени» Андрея Макаревича. Это были песни о юношеских тревогах и надеждах, о стремлении к светлым идеалам, о свободе, бесшабашности и озорстве — как в «Охотниках за удачей».

Тогда мы ещё не знали, что ждёт нас за поворотом, но искренне верили, что всё обязательно будет хорошо. Эти песни сопровождали нас в самые важные годы жизни, помогали мечтать, искать свой путь и не терять веру в себя", - написал Мунтяну в соцсети.

"Для меня Андрей Макаревич — это та часть российского общества, которая всегда вызывала уважение: интеллигентный, честный и свободный человек, не побоявшийся остаться самим собой и не ставший «прогибаться под изменчивый мир». Спасибо Вам за это, Андрей Вадимович", - написал премьер Молдовы.