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15 Июня 2026, 10:06
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Премьер Молдовы встретился с Андреем Макаревичем

Александру Мунтяну опубликовал фотографии со встречи с российским исполнителем Андреем Макаревичем, концерт которого состоялся вчера в Кишинёве.

Премьер Молдовы встретился с Андреем Макаревичем.
Премьер Молдовы встретился с Андреем Макаревичем.

"Моё отрочество и юность прошли под песни «Машины времени» Андрея Макаревича. Это были песни о юношеских тревогах и надеждах, о стремлении к светлым идеалам, о свободе, бесшабашности и озорстве — как в «Охотниках за удачей».

Тогда мы ещё не знали, что ждёт нас за поворотом, но искренне верили, что всё обязательно будет хорошо. Эти песни сопровождали нас в самые важные годы жизни, помогали мечтать, искать свой путь и не терять веру в себя", - написал Мунтяну в соцсети.

"Для меня Андрей Макаревич — это та часть российского общества, которая всегда вызывала уважение: интеллигентный, честный и свободный человек, не побоявшийся остаться самим собой и не ставший «прогибаться под изменчивый мир». Спасибо Вам за это, Андрей Вадимович", - написал премьер Молдовы.

Источник
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