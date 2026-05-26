noi.md logonoi
26 Мая 2026, 22:28
8
Предупреждение в связи с амброзией: рекомендации для населения Молдовы

Инспекторат по охране окружающей среды предупреждает, что стремительное распространение этого вида представляет серьёзную угрозу как для здоровья населения, так и для биоразнообразия.

По данным ведомства, амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) быстро разрастается при благоприятных климатических условиях и отсутствии надлежащего ухода за земельными участками. Растение можно встретить на сельскохозяйственных угодьях, заброшенных городских территориях, вдоль обочин дорог и на заброшенных строительных площадках. Его пыльца чрезвычайно легкая и может переноситься ветром на огромные расстояния, передает noi.md

Специалисты предупреждают, что воздействие пыльцы амброзии может вызывать тяжелые аллергические реакции, особенно в период цветения, который приходится на июль — сентябрь. Вместе с тем растение стремительно колонизирует деградированные земли и вытесняет автохтонные (местные) виды, что ведет к снижению локального биоразнообразия. 

В связи с этим Инспекторат по охране окружающей среды рекомендует выявлять и уничтожать амброзию до начала периода цветения, проводить многократное скашивание зараженных участков, очищать заброшенные территории и информировать собственников земли об их юридических обязательствах. 

Кроме того, власти рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты во время работ по ликвидации сорняка и сообщать о выявленных очагах в компетентные местные органы власти.

Источник
noi.md logonoi
