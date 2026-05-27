rupor.md
27 Мая 2026, 22:49
8
Правительство выделит 60 млн евро на модернизацию систем ирригации

Правительство Молдовы утвердило законопроекты о ратификации кредитного и грантового соглашений с Французским агентством развития.

Финансовый пакет включает кредит в размере 45 миллионов евро и грант в 15 миллионов евро от Европейского союза, передает rupor.md

Средства будут направлены на запуск масштабного проекта «Программа интегрированного развития сельского хозяйства и ирригации» (iDRIP). Главная цель инициативы — обеспечить фермеров стабильным доступом к воде, снизить потери от засухи и повысить эффективность планирования урожая.

Что изменится для аграриев:

  • Восстановление крупных систем. Модернизация затронет две централизованные ирригационные системы (SCI) — «Криулений де Сус» и «Калинешты». После завершения работ площадь орошаемых земель вырастет более чем на 3 000 гектаров.
  • Поддержка сотен хозяйств. В зоне «Криулений де Сус» доступ к воде получат около 300 землевладельцев (1 276 га), а в зоне «Калинешты» — около 65 аграриев (1 794 га).
  • Помощь малому бизнесу. Программа предусматривает строительство и восстановление локальной инфраструктуры забора воды. Это позволит наладить полив мелким и средним фермерам, которые работают вдали от централизованных сетей.

«Проект критически важен для страны. Из-за климатических изменений молдавский агросектор регулярно страдает от засухи. Отсутствие стабильного полива напрямую снижает урожайность, ухудшает качество продукции и мешает фермерам делать долгосрочные инвестиции в свой бизнес», — подчеркнули в Минсельхозе.

