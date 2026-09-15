Правительство считает справедливым налогообложение частных школ.

Министр финансов Виктория Белоус объяснила предложение правительства отменить налоговую льготу для частных школ и заявила, что эта мера не означает отказа от поддержки образования.

По словам министра, налог будет взиматься с прибыли, а не с доходов школ или платы за обучение, которую вносят родители, пишет logos-pres.md

«Давайте будем честными и справедливыми: частная школа выполняет важную миссию в сфере образования, но одновременно осуществляет и экономическую деятельность, получает доходы и может иметь прибыль. Я понимаю и обеспокоенность родителей тем, что это изменение может привести к повышению стоимости обучения. Но налог взимается с прибыли, а не с доходов, полученных школой, и не с платы за обучение, которую вносят родители», – отметила министр.

Она напомнила, что до 2029 года действует возможность: если прибыль реинвестируется в развитие бизнеса — в классы, оборудование, технологии, инфраструктуру или другие инвестиции, — эта прибыль не облагается налогом, если дивиденды из нее не выплачиваются.

Министр отметила, что одновременно правительство предлагает сохранить налоговые льготы для родителей, которые несут расходы на обучение детей, в том числе в частных школах.

«Это форма прямой поддержки семей и, косвенно, всех форм образования и обучения, включая те, которые предоставляет частный сектор. Таким образом, мы не отказываемся от поддержки образования. Мы сохраняем ее там, где она напрямую доходит до семьи и ребенка, а в отношении компаний устанавливаем справедливые налоговые правила», — пояснила министр финансов.

Белоус также затронула вопрос учреждений, которые в настоящее время работают в форме некоммерческих организаций.

«Для тех, кто сегодня осуществляет деятельность в форме некоммерческой организации, мы будем искать простые и понятные решения для перехода, где это необходимо, на форму предпринимательской деятельности — SRL, SA или индивидуального предпринимателя, — чтобы они могли работать прозрачно и законно получать дивиденды, когда решат это сделать. Мы не хотим усложнять жизнь тем, кто работает в сфере образования, и не хотим создавать дополнительную нагрузку для родителей. Мы хотим систему, в которой те, кто инвестирует в бизнес и развивает его, получают стимулы для этого, а налоговые правила являются четкими и одинаковыми для всех, кто занимается предпринимательской деятельностью», — подчеркнула Виктория Белоус.

Согласно проекту новой бюджетно-налоговой политики, частные учебные заведения могут обязать уплачивать 12% налога на доход. Профсоюзы и организации работодателей выступают против этой меры и настаивают на сохранении действующих налоговых льгот для данного сектора.



