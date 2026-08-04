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Point.md logoPoint
4 Августа 2026, 14:01
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Правительство призвало граждан принимать душ "немного быстрее"

Правительство Молдовы обратилось к гражданам с призывом бережно использовать воду в условиях нынешней ситуации с обмелением Днестра и опубликовало список правил.

Правительство призвало граждан принимать душ &#34;немного быстрее&#34;.
Правительство призвало граждан принимать душ "немного быстрее".

Власти подчеркнули, что ответственное отношение к потреблению воды — это простой способ помочь сохранить один из важнейших природных ресурсов.

Гражданам рекомендовали соблюдать несколько правил: 

- закрывать кран во время чистки зубов, намыливания рук и мытья посуды; 

- запускать стиральную машину только при полной загрузке;

- сократить время принятия душа;

- поливать растения утром или вечером, когда вода испаряется медленнее; 

- по возможности использовать воду повторно. Например, водой после мытья овощей можно полить цветы.

«Экономьте воду сегодня, чтобы она была и завтра», — говорится в обращении правительства.

Призыв прозвучал на фоне снижения уровня воды в Днестре после сокращения сбросов с Новоднестровской ГЭС, что вызывает обеспокоенность как у властей, так и у специалистов.

Правительство призвало граждан принимать душ "немного быстрее"

Правительство призвало граждан принимать душ "немного быстрее"

Правительство призвало граждан принимать душ "немного быстрее"

Правительство призвало граждан принимать душ "немного быстрее"

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